李天葆：散尽了万紫千红

不知怎的，看到一张高山的山歌黄梅调旧唱片，无限亲切。那时还住文莱巷，家在三楼，兼住家车衣，楼下店铺，刚好是唱片公司，偶尔会看到林淑容出入——当然是早期的她，朴素无华——仿佛开始唱《流水年华》的时候。我们总是在房间窗口往下望：有时是高山经过，就一个沉静的男士，回忆如果重播，70年代阔似关刀的衣领，喇叭裤管，时代感奇重。母亲笑道：高山看起来，很像样啊——妇女界眼里，已经颇为落落大方了。因为家里常放的唱片之中，不乏有类似现场演出的录音，如邓丽君饰演红娘的《西厢记》，高山反串崔莺莺，捏着嗓子，不是不好笑的——现实里遇见，落差大，反而觉得这莺莺小姐平时倒是气宇不凡——这种小市民目光，回想起来，也已经是旧时人家的作风，当时的人心简单。后来在丽的呼声听见，他唱的《天女散花》，女歌男唱，却异常悦耳。仙花开放满天庭，万紫千红别有春——此曲来自《江山美人》一节，游神赛会，李凤姐装扮仙女，挽着花篮，边唱边把花儿朵儿散向芸芸众生。可是单独成曲，仿佛男子唱着，也不觉突兀，反而是意态悠闲，向往天边的优美景象。而仙花散给有情人，倒是天女艳羡而怜悯世间人了。

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