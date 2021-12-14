“不能为了占便宜而违背良心…”

星云大师说：分享故事：有个人为了少交社会保险，就把自己的年龄改了，因为年龄改大了以后，就可以早些年领到退休金。然而，在改了以后，他发现自己的运气越来越不好，诸事不顺。他去问智者为什么？智者笑着说：“你虽然少交了很多钱，但这个钱是哪里产生的，其实是你命中的其他福报啊！你把本该踏实奋斗的这几年都提前挥霍了，你以为是占了大便宜，现在便享受到了退休养老的生活，却忘记了这几年你可以发展人脉，指点后辈，日后退休更得人尊重，遇到困难，自有朋友相助；而现在的你，除了一点退休金，已经一无所有了。”

大亏

如果我们发现自己穷，是因为我们命中福报本来不足，只有善于布施才会增加自己的福报。倘若捂紧口袋舍不得花，眼睛又瞄着别人的财富，就会因为自己贪小便宜的念头损耗自身的福报。试想，一个喜欢占便宜的人缺乏博爱救苦之心，没有人缘，也必定缺少他人帮助，又怎能福祉深厚呢？

很多人都很享受占到别人便宜的那种感觉，然而，他们没有察觉的是，占便宜的钱早就花掉了，但心里的阴影却一直都在的。我们不能为了占便宜而违背良心，这是亏心。有句话说：“白天不做亏心事，晚上不怕鬼敲门”，占便宜是不是吃亏？占便宜是吃大亏！

福业

我们造成别人的损失、伤害，对方可能会来讨公道，如果我们经常让很多人受到伤害，这么一来，自己就会常常遇到障碍，这些障碍当然会让我们做什么事都觉得不顺畅。

只要我们的起心动念、举手投足，都能有益于人，也有益于己，就不会造成障碍。 所以我们说“舍得”，“舍”了之后，为什么是“得”呢？因为能舍的人心眼大，一个心眼大的人，是有福的。有句话也说量大福大，量是心量大，心量大福报就大。福从哪儿来的？福是随着心量来的。

我们能以慈悲帮助人，这就是福业，福业是能成长我们的功德，也会让我们遇到比较多的顺境。而这些的重点就是，我们要“放下自私、愚蠢的自己”，提起“功德的自己”。