11月30日天寒地冻，傍晚约瑟芬贝克（Josephine Baker）棺木被郑重移进先贤殿。本来没打算趁热闹，下午上律师楼办完正经事，回家途中喝了一杯咖啡看了一个小型摄影展，施施然去奥迪安剧院买票——伊莎贝雨蓓主演的《樱桃园》第一天发售，根据以往的不愉快经验，开票房那几个钟头铁粉大排长龙，中年或以上的法妇普遍带着腾腾杀气，并且喜欢扮傻插队，四五点人比较少，可以避免被逼欣赏众生相。果然冷冷清清，队都不必排，但因为朋友有张文化部退役员工卡，可以打折扣，鸡手鸭脚的票房伯伯电脑按来按去不得要领，请领班小姐帮忙，搞了整整半小时才大功告成。唉，只不过七五折，便心甘情愿乖乖静候，真是人穷志短啊。出来后兜路走，没有早一步，也没有晚一步，刚巧遇上了，那也没有别的话可说，惟有站在街角的直播大银幕前向老前辈致敬。

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