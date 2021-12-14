苏东坡已逝，他的名字跟当年赤壁的曹操和周瑜一样，已经是一个遥远的记忆。但我们为什么还在怀念他？

汉字之美，很大程度上是因为它赋予中文一种视觉之美，比其他文字多了一种意象。天下第一行书《兰亭集序》，如果不是王羲之洋洋行草的书法艺术，恐怕我们不会如此深切地感受到文学之美，书法和汉字互为提升，水乳交融。日文、阿拉伯文虽然很有意境，可毕竟少了些抽象和含义，而相比而下，欧洲文字就只剩下了简单的表音功能了。历代书法家的伟大，便是通过各自书法技艺的不断创新和提升，将汉字的表意功能趋向审美，王羲之的这个推动力就是他的行草。行草是一种十分潦草的字体，很大程度上已使汉字失去了表意功能，而更注重自身的美感。据说卫夫人教王羲之书法的场景是：她让王羲之从自然万物中体悟美，“点，是高峰坠石；横，是千里阵云；竖，是万岁枯藤”……最后，她教育出了一代书圣。

在这个电脑、手机打字的年代，书法意义何在？当我上周末出席并主持陈亮在自己工作室开幕的第二个个人书法展“纵横有象”的时候，黑白之间的优雅知性，扑面而来，滋养了视觉，心灵有了归处。在这个保持社交距离的艰辛时节，要装修一个自己的工作室，一边教课一边主办个人作品展实在有些不合时宜，我曾多次规劝她个展和工作室都不急再等等，但是陈亮一边跟我在电话里絮絮叨叨一边我知道她无论如何也会进行，慢慢装修，慢慢写字，慢慢絮絮叨叨……

经过近一年的筹备，虽然出席开幕礼的人数只能限制在10位，比上次个展少了百分之七十，但开幕短短几天，近30幅作品几乎八成被收藏的成绩也印证了陈亮近年来的努力和市场对书法艺术的渴望。

听陈亮的名字看她的作品都觉得是位个性十足的男性，她的名字掷地有声，书法行云流水变化多端。初次相见，站在我面前的却是位书卷气十足的女士。我必须要承认，我当时有点意外和震惊，一时不知道哪个是真正的陈亮？书法和现实中的陈亮是个平行世界。

有人说陈亮的书法更像是画，比较摩登现代，有日本艺术的感觉，而了解她的人会知道，她不仅出身书香门第，从小习字，曾多次在专业领域获奖，是有坚实书法功底和基础的。而多数人在前人的临摹中自得其乐已是很好结局，陈亮不循规蹈矩，她要突破，在坚持传统技艺上寻找自己的风格。这些书中有画的作品，展现的是她对诗词文学的理解和感动，是在音乐舞蹈建筑中找到的灵感，更是对时代的记录和对话。个展中我最中意的是“一溪云”，出自苏东坡的《行香子·述怀》：“几时归去，作个闲人，对一张琴，一壶酒，一溪云。”有意思的是，这幅潇洒自如带有隶书感觉的书法，每个字因为墨韵浓淡恰到好处晕染开来的层次，云里雾里，虚虚实实，焚香品茗，气定神闲。已被收藏，失之交臂。

如果你对苏东坡诗词有情，那么陈亮其实还有一个书法展在我这里，去年和今年我们合作了张爱玲下午茶和周璇之夜，把她们的金句和歌词用餐饮和书法表现出来，今年适逢苏轼逝世920周年，挑战就更大了。洋洋洒洒3000首诗词，林林总总留在菜单上66道美食，简直无从着手，我们大概花了一个多月的时间相互琢磨筛选，最后选定重现了东坡在被贬路途中找到希望的菜肴重现出来。东坡肉、东坡鱼、东坡粥、荔枝冰沙豆腐等七道菜，写了对应今天这个时代的书法“诗酒趁年华”“超然物外”“大自在”。其中“一簑烟雨任平生”的烟雨蒙蒙，似在这场梦中行走的你，一切消弭的过程，看见了风雨和晴天，也只是虚相。左笔的“清欢”出自苏东坡名句：“人间有味是清欢”，古拙质朴。

陈亮这次写了两个长卷，一个是苏东坡名篇《念奴娇·赤壁怀古》，苏轼大丈夫怀古论今，贬居黄州时游黄风城外的赤壁旧址时所作，被誉为“千古绝唱”，是宋词中影响最大、流传最广的作品。词作气势磅礴，格调雄浑，其境界之宏大，前所未有。空间之阔大只聚焦于赤壁，时间之悠远只定格于三国，人物之众多只钟情于周郎。这样的开篇如长风出谷，大开大合，豪放雄浑。

另一首是不太为人熟悉的《十六件乐事》，清新写意，小情小趣，耐看耐读，值得玩味一下午。在黑白笔墨间，在纵横交错里，让我们共同缅怀这位无可救药的乐天派，一个伟大的人道主义者，一个百姓的朋友，一个大文豪，一个造酒试验家，一个工程师，一个憎恨清教徒主义的人。苏东坡已逝，他的名字跟当年赤壁的曹操和周瑜一样，已经是一个遥远的记忆。但我们为什么还在怀念他？

因为他完全帮我们打开了自己的人生尺度，让我们在逆境之时，也有机会跟着他一起——见自己，见天地，见人生。