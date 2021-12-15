“人类生命教育的良师…”

星云大师说：分享新闻：海洋生物学家豪瑟（Nan Hauser）潜水记录海洋生物时，突然有一只约25吨重的座头鲸从水底朝她冲来，不断用头将她推向远处，她并不明白鲸的行为，只知道可能会被撞伤，所以一直试图想离牠远一点。

但鲸没有要离开，不断将豪瑟藏到胸鳍下，但豪瑟担心自己会淹死，只好用手臂紧紧夹住牠的胸鳍，期间还被附着在上面的藤壶割伤，鲸见状有些着急，只好将她整个人顶出水面，之后又把她放到自己头上。

就在这时，豪瑟发现一只鲨鱼朝着她快速游来，而且还是一只4.5米长的大虎鲨！豪瑟慌了，而鲸来到她的底下，用头顶着她，以最快的速度朝船的方向移动，直到豪瑟安全上船以后，鲸才放心离开。

豪瑟上岸后说：“过去30年我一直在保护鲸鱼，而此刻，我甚至没有意识到牠在保护我。”事发一年后，豪瑟居然又见到当初拯救她的座头鲸，牠直接游向坐在船边的豪瑟，意料之外的重逢让她忍不住落下眼泪，并跳进海里和牠玩闹了一会儿。最后在分别时豪瑟也向座头鲸表达感谢，并期许未来有一天还可以和牠再次相见。

包容

从许多动物的行为中，能明白它们巩固的家庭伦理，以及欢喜、悲哀、痛苦的感情反应。猿猴是人类的近亲，它们有百分之九十八的DNA组合和人类一样，所以在感觉、感情、族群互动上的表现都和人类很相似。它们最感兴趣的大事就是生小猴，每当一只猴诞生，许多猴子就赶去探望，大家帮刚生产完的母猴理毛，也会去摸摸刚出生的婴儿。

鲸鱼和海豚也喜欢群居，尤其在生育季节，更是互相照应，如鲸宝宝在海底诞生，母鲸和其他鲸鱼会合力把它抬出水面，以免溺毙。有同伴受伤，它们绝不会弃之不顾，一定留在身边照顾陪伴，这种高贵的情谊实值得赞叹。

同体共生、相互包容，是对生命的尊重与生存的态度。在动物界也常有异族互利共生的情形。如台湾乡下，经常可以看到白鹭鸶站在水牛背上的祥和画面，鹭鸶啄去牛背上的寄生虫，既帮水牛清洁身体，也填饱自己的肚子。

无私

随着生态环境的恶化、人类的大肆捕杀，野生动物日益减少，生态的均衡受到严重破坏。翻开历史，可知古圣先贤大都以心存慈悯、胜残去杀为尚。《论语》上说：“戈不射宿”。“戈”是猎者，“宿”是鸟儿在窝巢里睡觉，当它们还没有睡醒，拿箭去射杀，使它们来不及逃避，是不仁的举动。儒家的曾子说：如果没有特殊缘故，随便杀害一只蚂蚁昆虫，就是不孝；没有特殊缘故，随便摘取一花一草，就是不孝。曾子把孝道的层次提升到对动物、植物，乃至对一切众生的爱心。

世间没有比生命更可贵的东西，每种动物都各有不同的特性，也都有存在的价值。在单纯的生存法则下，它们以各种能力、道德、慈爱、感情、道义、智慧等，呈现丰富深邃的生命体，开展自在清朗的佛心，是人间温馨欢乐的种子，更是人类生命教育的良师。