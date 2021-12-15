心海遗珠

虽然身边很多新朋老友都反对我在Z市的社区医院做手术，但我却毅然决然地勇往直前，完全未曾想换到市级大医院。

我的坚持主要有几点考虑：一是三年多前哮喘发作的“案底”，一直都躺在这厢的病历档案中，虽然老医生已高就G省省会名院；二是因为摘除扁桃体确实是一项技术已经非常成熟的微创手术，风险几乎为零；三是这里离我大学最近，无论是学生阿欣的司机或同事接送我就医取药或术前复查，乃至住院期间Y弟的送汤递粥，交通都最为便利。如果按照大家的热心建议，选择到ZD五院或RM一院，且莫说术前两个月的四次复查，单单就我住院的四天三夜，Y弟也一样跑了七趟的话，加起来的路程恐都超过400公里啦。

住院前一天找主治医生签字做免费核酸，他特地交代我这个“老外”务必到住院部九楼了解入院前准备。到了门口，保安却不给进，说是核酸报告还没出来。大哥啊，检测刚做，报告得明早才会蹿到我手机。“那你打这个电话。”制服先生指指门上的号码：“阿叔你到椅子上坐下来慢慢问，站着累。”真得再叫一声“大哥”，您老看起来可比我年龄稍长吧？

果然跟寡民小国很不一样啊，C国医院的病房就仅仅提供一张床，其余的洗漱用品如牙膏牙刷面巾毛巾、洗发水沐浴露洗手液等，全得自备。接线生知道我是外国人，好意地提醒：“杯子勺子筷子厕纸面巾纸，还有拖鞋，通通都得自己带！”晚上和Y弟说起这段“奇遇”，Y弟妇说：“你才住几天，住得长了岂止锅碗瓢盆，洗脚桶搓衣板都得带上！”哇塞，这是住院还是搬家呀？

隔天上午9点40分，核酸报告迟迟还不钻进手机的“葵花码”，可医生却千叮嘱万吩咐我必须10点报到。不该呀，10月底我到潮州韩山师范开会，以及11月中阿欣飞我到西安给我庆生的六次核酸，都能在行前或落地后准时地发送到手机。后来我还把这个C国专门为境外人士推出的贴心应用程序教会给孩子们的舅舅，省得他每个月出差都得跑医院取报告。

还是同一位接线生：“你来吧，报告已经出来了，只是名字有点不一样？你先到前台核实一下。”哎呀，这是老问题了，护照上我的英文姓名是先姓后名，但住院登记必须根据社保卡上的先名后姓，当然跟“葵花码”的记录不符了。“找不到呀，没有啊！”服务人员试了大写的先名后姓和先姓后名，又试了首字大写其余小写，通通行不通。灵机一动输入住院号，好家伙，原来是全小写的先名后姓！