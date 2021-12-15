孙慧纹：这些年的“晚餐”

这阵子阅读许多同事写的《晚餐时间》完结篇，颇有感触。查了一遍内部档案系统，发现自己写“晚餐”已有五年左右，写的多是生活中发生或接触的人事物，或者工作中的点滴，而阅读前辈们与新闻前线同事写的“晚餐”，有些像话家常般与老友分享周围的事物，有些则像是采访侧记，让读者有机会从不同视角看待各类新闻事件的发展，反思社会议题。

过去，每当开启电脑准备要写“晚餐”，我总习惯性先看一遍最近同事都写了些什么，生怕会“撞题”，但这最后一篇“晚餐”，我决定不再有所顾忌，也要抒写个人的“晚报回顾”文。

晚报的多面向触角

对于《联合晚报》这份报章，不同人有不一样的解读。过去常听到有人给它贴上“八卦”的标签，但较辛辣的语言是晚间报章的特色，而晚报的娱乐新闻也是读者十分爱看的，正因为晚报平民化的触角，才使它的内容适宜作为茶余饭后的话题。

不过，晚报的《大特写》以及不同时段推出的系列专题报道，却让我们看到晚报内容的多面向，它也可以用浅白易懂的文字，作出深入浅出的报道。

晚报的副刊类报道虽然所占的版位不多，但也有其追随者。像我友人的妈妈就会把保健版每周的“食疗学堂”食谱作为剪报收藏，而有时经过咖啡店或餐饮店时，看到有摊主把饮食版的“按图索eat”剪下来贴在档口前作为宣传，我也替辛劳地穿街走巷寻美食的饮食专线记者感到欣慰。

犹记晚报在30周年报庆时办过“一分钱、一份情，买晚报、献爱心”筹款活动，采编团队化身活动大使，到巴士转换站做宣传。无论是通过慈善活动或是新闻报道，晚报这些年来一直不忘以己之力，帮助有需要的人。

与晚报说再见

走过38年的岁月，晚报即将在本月24日出版最后一期，不管是读者或是直接参与的编辑记者，都难免有些不舍。晚报予我而言更是有特殊感情，毕竟它是我刚入行时加入的第一份报章。至于写《晚餐时间》，虽然找题材常让我陷入苦恼，但必须承认这是与读者分享个人看法，以及练笔的园地，而每当交稿期限逼近时，也常提醒自己学习自律。

借着这篇《晚餐时间》，我想感谢在这里遇见的所有人（包括阅读这篇文章的你），也要跟晚报读者说，融入《联合晚报》元素的《新明日报》，依然需要大家继续支持。

（作者是华文媒体集团新闻中心记者）