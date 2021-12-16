“自古高僧爱斗茶…”

星云大师说：早在四千多年前，尝百草的神农氏就发现了苦茶这种植物，但先是以茶为药，后来才作为清热解毒的饮料。三国时，华佗在《食论》中已提到“苦茶久食益意思”。三国两晋时，不但民间已有饮茶习惯，并逐渐传入宫廷。宫廷以茶待客，始自吴末帝孙皓。至唐，饮茶的风气更盛，这是由于僧人坐禅，以此醒神而驱睡意，此后转相仿效，遂成风俗，并影响到京师和全国各地，道俗皆饮。

《唐书》上说，唐朝的陆羽，嗜茶如命，他用了毕生精力专心致志地探索茶的源本、植制、采造方法、工具，成为世界上第一个茶叶科学家，并写了一部研究茶的专书《茶经》，分为三卷，集中了中国长期经营茶树的实践经验，内容丰富，见解精到，光是烹茶用的器具，就记载有二十四种。

公元828年，朝鲜从中国引入茶籽种，种植茶树，从此有了韩国茶。1657年，法国医生著文，把中国茶叶叫神草，说可以和圣酒仙药相媲美。1684年，印尼从中国输入茶籽，开始种茶。19世纪，锡兰、印度、越南和俄国，也输入茶籽种植。现在锡兰和印度的红茶，举世闻名。20世纪，马来西亚、缅甸试种茶树也很成功。

止静

佛教僧侣以坐禅修定为常课，坐禅要求止静敛心、集中思维、专注一境，以达到身心轻安、观照明净的境界。不过，长时间的坐禅很容易使人昏沈疲倦，这与不得散心动摇、倾斜委倚，更不能昏沈做梦、卧床睡眠的静坐要求是相违背的。因此，为了消除昏沈，补充水份，具有提神醒脑功效的茶，便自然成为僧侣们最理想合适的饮料，而饮茶在寺院中也就日益兴盛，并广为传播开来。自古禅者不但将饮茶视为修行之需，更以此传达禅机妙用，

开悟

中国是茶树的原产地，故有茶的祖国之誉。茶在华人的日常生活中，占有极重要的份量，所谓开门七件事——柴、米、油、盐、酱、醋、茶，茶与民生日用关系的密切，由此可见一斑。华人重视品茗的艺术，客至必以茶示敬。而此饮茶的茶艺，于唐代由日本僧人传入日本，日本人将饮茶之道加上人生哲理，以茶的安和特性，配合供茶礼仪、艺术欣赏，成为茶道。

有名的唐代赵州禅师，有人去参访他，问他：“如何是道？”他说：“你去吃茶。”你问如何开悟？他也叫你“吃茶去”。什么是道？什么是悟？一律“吃茶去”。这是说明，茶道中蕴涵禅机无限，所以喝茶，要喝清凉之茶、平和之茶、禅味之茶、无心之茶。所谓“无心之茶”，里面包罗万象，柳绿花红，另有一番世界。

而作为一般人来说，在我们忙碌的生活中，若能有片刻心无闲事，坐着看书，手中又有一杯好茶的话，那真是“浮生乐事此为最，品茶论典满室香”。