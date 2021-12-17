“妄念息下，悠闲自得…”

星云大师说：中国是礼仪之邦，上茶之道向来被视为一个人品格操守的流露。自从唐朝喝茶文化传入日本后，直到今天日本仍然保存着中国的茶道，不只是待客以茶，尤其待客以心，就如在诸佛之前献香、献花一样。待客清茶一杯，双手捧上，无限的心意，至情的流露，无比宝贵。这也是现代人可以学习的待客之道。

上茶

喝茶的意义是什么？四点分享：

一、泡茶之心：当我们兴起喝茶的念头，随手泡一杯茶，当下不会有太多、太大的贪念，既不想要升官发财，也不会希求世间给我什么，只想喝一杯清茶，可以疲劳尽除，妄念息下，悠闲自得，就已经心满意足。假如偶尔三五好友，相约喝茶聊天，所费不多，谈不上浪费，也不会暴殄天物。大家在茶叙之际，彼此谈心论道，交换意见，岂不快哉。

二、沏茶之情：当我们准备泡茶时，先要准备好各种茶具，并且小心翼翼的把茶壶、茶杯洗净。当开水煮好沏茶时，算好人数，茶叶要适量；此刻的心情，最能体会开水的可贵、茶叶的美味、茶具的珍贵，所以沏茶时，人性的真情流露，至为难得。

三、茶具之周：过去古人喝茶，讲究喝茶之道，并不像今人这么简化。根据大陆西安法门寺地宫出土的文物，当中有许多茶具，都以黄金为材质，且经巧匠铸造；中国的茶具之精美，可以表现族群的层次。今日宜兴的紫砂茶壶，在世界茶具之中，堪称一绝。尤其中国人品茗，不只是茶具讲究，连泡茶的技术、程序，都有学问在，都让人感到人外有人，天外有天。

四、饮茶之地：华人喝茶，不但讲究茶具的精美、茶叶的品质、泡茶的方法、上茶的礼貌，尤其喝茶的地方也十分考究。喝茶之地，不只有茶楼、茶馆，文人甚至荡舟水上，或在湖水之滨、亭台一隅，大家聚会喝茶，吟诗作赋，享受浮生半日闲。另外，一些乡村老农，选在大树之下，三五邻居，一边喝茶，一边下棋，或是闲话家常，这种享受喝茶的人生乐趣，实非今日流连在舞厅、酒家之人所能体会。

生活

茶还有禅之味；喝茶，不但要喝出道来，喝出慧来，尤其如果能够喝出禅来，喝出悟来，那就更奇妙了。禅门里，对于前来参学的学僧，都叫人吃茶去、洗碗去，或者是扫地去。意思是说要你不要离开生活，在生活里悟道。人离开了生活，哪里有道？哪里有禅？生活里有禅，平常心里就有道，在穿衣吃饭的平常生活里才好修行。