“做到慈悲无我…”

星云大师说：分享故事：弥兰王（约在公元前155年到公元前130年间统治印度—希腊王国）用餐时，宫女们端上一碗羹汤。这碗羹汤里有萝蔔、青菜、豆腐、酱料、辣椒、生姜、油、盐，结合许多的调味佐料。这时候，在弥兰王身旁的那先比丘（圣贤）看到这碗羹汤，借机问：“大王，现在这碗羹汤，不知道您是否有办法把汤中的辣味、酸味、咸味、甜味区分开来呢？”

弥兰王说：“这怎么可能？这种种的菜都已做成羹汤，百味合成一味，想分开，不过是痴人说梦。”那先比丘接着就说：“大王，我们的国家、社会融合不同的男女老少，不分贫富贵贱，不论职位尊卑，每个人都是我国的子民，已无法分开。因此，我们要以同体的慈悲来看待他们，无论士农工商、贩夫走卒，一律平等，都是集体创作，不可强作区分。犹如生儿育女一样，无论儿子、女儿，都是我的儿女，都该一视同仁，尽心教养。同样地，对待宇宙万有，我们也应平等视之。”

意志

现今社会面临的窘境，诸如战争的威胁、种族的冲突和家庭暴力等，这些都是全球共同遭遇的问题。生活在地球上的每个人，都有权利要求过安定、福乐、没有战争恐惧的生活。然而和平并非一人之力可成，和平也不光是透过禁武、限核等外在措施所能达致，和平的先决条件就是要平等。

平等与和平是一体两面的真理，今日世界所以不能和平，就是因为不平等，举凡政治上的以强欺弱，经济上的贫富不均，宗教、种族的排挤，男女、地域的分歧，这些不能和平解决的问题，莫不是因为彼此不能平等共存所引起，所谓不平则鸣，因此唯有平等，做到“一碗羹汤百味成一味”，才有真正的和平。

而这也需要从一国一民开始做起，一个国家的人民，如果能意志集中，团结一心目标一致，便能形成一股强大的力量，群策群力共创安康的未来。

福乐

有人曾经问我（星云大师），如果只允许留下一样东西，我要留下什么？我的回到是：“要留下慈悲，即使一切东西统统随着时间的流水而去了，我内心的慈悲，要让它永远保留。如果没有这个东西，我们什么都不是。”我们想要求得平等与和平，正本清源之道，首先要消除心中的我执，而关键就是要做到慈悲无我。为了唤起世人舍除执染的错误见解，佛陀说法时，即以缘起无我的正见，纠正众生以自我为中心的谬见，进而以无我的实践利益众生，以无我的精神处事待人。

经上有句话说：“慈息贪欲，悲止瞋恚”，人人能以慈悲相待，则一切众生皆得福乐。果能如此，则世界才能做到真正的和平。

一般人可以怎么做到行事无我呢？一、在瞋恨之处，散播慈悲的种子。二、在仇视之处，施予宽恕的谅解；三、在怀疑之处，培养信心的力量，以及四、在黑暗之处，点燃智慧的火花。