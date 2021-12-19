“如果人类想要存活…”

星云大师说：占有地球70.8%面积的海洋，一直是人类生活和活动的泉源。翻开地球历史，我们会发现许多最古老、人口最多和重要的工商业城市，不是在海岸在线，就是离海岸线不远。在气候上，沿岸地区冬天温和、夏天凉爽，空气较清新流畅，适合定居；沿海地区降雨机率大，也有利农耕，渔业的发展更不用说，其它像食盐提炼、藻类栽培、珊瑚珍珠采收、商业运输、观光事业等，都是海洋对人类的贡献。

虽然藉着奇妙的水循环，不可饮用的海水蒸发至天上，能降下甘霖，但是由于人类对自然生态缺乏正确的认识，不知珍惜自然资源，砍伐树林，导致水源流失。而工业用废水、排泄物排入河流，渗入土里，造成水质恶化、水源污染等问题，严重威胁人类和动植物的健康，原本平衡的自然生态也濒临破坏。

经上记载大地有三义：“一牢固难倾，二生长万物，三能担负山河。”大地是个完整的有机体，能孕育生命，是众生之母，我们的食物大都直接或间接来自于土壤。不过，上世纪50年代以后，现代机械式的农耕，引水灌溉、大量使用化学肥料和农药，破坏土地原有的益菌和微生物的生长，虽然生产量增加，却使得有机物质减少、土壤变薄流失，都是得不偿失的后果。

示现

我们生存于大气之中，能正常呼吸时，往往不觉空气（风）存在，留意它是维系我们生命的第一要素。对于云雨雷电等天文气象，也因习以为常而忽略其自然力量。山河大地以其丰富的资源孕育众生，启迪人心，俨然遍满虚空，蕴藏无量功德的真如佛体；日月风雷依序运行，照亮大地，长养万物，不就是慈悲示现吗？

所谓“万法唯心所造”，心净则国土净，在保护地球方面，我们要有的是不变的真心。身为有情识、有智能的人类，如果人人发挥清净心、慈悲心，并具备同体共生、尊重包容的理念，落实自然生态的维护，相信自然生态应可逐日恢复洁净活泼的本来面目，这才是地球之福。

重视

我们每个人，都应重新建立一个“新世界观”：一、彻底体认人类和地球是生命共同体；当地球污染、恶化之后，人类也终将灭绝；二、每个物种都有其存在的因缘与价值，维持并保护生物的多样性，自然生态才能平衡，也才能建立多元性的文化；三、有句话说：“皮之不存，毛将焉附”，我们不能以政治因素或经济理由，任意破坏自然生态，阳光、大气、海洋、土壤，乃至植物、动物，都是维系我们生存的要素，它们的重要性须受到重视。

我们可以小从身边的环保做起，如不浪费纸张、节约用水、不随意制造垃圾；尽量步行或搭乘公车、地铁等交通工具，减少汽车废气的排放；确实做好资源回收等，工业建设、商品制造各方面，也都能兼顾自然定律与环境保护。只要我们停止或减少对自然的伤害，自然就能复原、再生，而恢复原来的生机。