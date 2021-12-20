“与负能量纠缠，内耗将是恶性循环…”

星云大师说：分享故事：好朋友小鸟死了，熊很伤心，把小鸟装在自己做的小盒子里随身携带。大家看到他的盒子，都劝他忘记小鸟。

不被理解的熊独自躲在家里，不再出门。不知道过了多久，在天气晴朗的一天，熊走出了家门，遇到了也带着一个盒子的山猫。当山猫看到小鸟的尸体时，对熊说：你和小鸟一定是好朋友吧，小鸟死了，你一定很难过吧？”然后山猫打开自己的琴盒，用小提琴为熊和小鸟演奏了一首曲子。

因为山猫理解熊内心的痛苦，接纳他因为失去好朋友而一直悲伤的样子，让熊感受到爱，于是他内心的悲伤才开始治愈，真正与小鸟进行了告别，学会自己更坚强、更快乐地生活。

累积

有些人说，他们的负能量是累积的，因为不适应人和环境，心理的抗拒就慢慢地产生，负能量由此而来。然而，一个人心中的负能量是怎么会有的？其实就是从负能量开始：看不起这个、看不惯那个，每天活在自己的烦恼和痛苦中，时间长了就产生负能量。

人生难得，人生一回太不容易，我们不必想要改变什么，能把自己做好就很不容易了。如何把自己做好？就是凡事要产生正能量。面对各种问题，包括疾病，正能量是最有效的药。负能量最喜欢的就是人的担心、悲哀和沮丧，我们能够平和、自信，这些不好的因素，就不会找上我们。

人要心向着阳光，每天多想别人的善处，少想自己的那些悲伤；每天多帮助别人，少为自己想，就会活在众人之间，以正能量活在一个善良的世界。

共存

我们要懂得珍惜和尊重周遭的一切，不论它是善恶美丑，都有存在的价值。我们的世界就像一座森林，有大象、老虎，也一定有蟑螂和老鼠。世间就是一半一半，完美与缺陷本来就是共存的，也是从人心产生的分别。

如果没有邪恶，怎能彰显善的光芒？如果没有自私的狭隘，也无法看到慷慨无私的伟大。所以，真正有益于世界的做法不是除恶，而是行善；不是打击负能量，而是弘扬正能量。

与负能量纠缠，内耗将是恶性循环。出路就是放下过去、面对今天、创建未来。每个人都有足够的智慧和力量解决困境，只是我们常把眼光放在外界，看自己不具备的一切，所以感到无助无奈。提起勇气面对自己，自己没那么差，只是现在还没有具备满满的正能量而已。

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