“慈心不犯，以法摄众…”

星云大师说：分享故事：一个犹太父亲第一次带他的儿子去澡堂，当他们跳进池里，孩子冻得发抖，不禁地大叫：“哎呀，爸爸，哎呀！”父亲于是把他抱出来，用毛巾擦干，给他穿上衣服。

小傢伙感觉到了温暖，愉快地叫着：“啊哈，爸爸，啊哈！”身子暖洋洋地蜷缩在毛巾里。父亲这时沈思着说：“儿子，你知道冷水浴和犯罪之间的距离吗？当你跳进冷水池的时候，你第一个发出的声音是哎呀，然后才是啊哈。可当你犯罪的时候，你第一个发出的声音是啊哈，然后就是哎呀了。”

清净

世间的法律，强调罪刑法定主义，规范人们外在的行为，因此对于心意犯罪的矫治和犯罪的根治，常有无力之感，这尤其是对那些以狡辩著称的智慧型罪犯更是如此。佛教强调心为罪源，重视身口意三业的清净，从心源导正偏差行为。若广义地来看，世上所有正信宗教，也都是劝导人向上向善的，注意自己的言行举止。

世间的法律也事事讲究证据，虽抓坏人无数，但也有无法规范的人事；也就是说，仍然有些人，因少了有力证据，逃脱法律制裁。然而，宗教的戒律则要求大家守戒，做了善事就有善报，做了恶事就有恶报，在业力的前提下，善恶业报，人人平等，绝无特权可言。

佛陀就常自言：“我不摄受众，我以法摄众，我亦僧数。”重视戒和同修，以身体力行来体现真理，庄严戒律。

五戒

过去，日本有一位大臣楠木正成，受到国家法律的制裁，后来在执行时留下“非、理、法、权、天”五个字，非（是非）、理（道理）、法（法律）、权（权力）、天（因果）的意思是，是非不能胜过道理；有理的若不合法，理也不能胜过法。法律虽然大公无私，但是却有些人仍然可以大弄权术。不过，不论权术的力量再大，终究逃不过因果业报的制裁，历史有辜负我们的因缘，但是因果绝对会给我们公道。

因此一个人能够自发的受持五戒（不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语和不吸毒），一个人的人格道德就能健全；一家都能受持五戒，一家的人格道德都能健全。

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