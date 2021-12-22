“能得到他人的信任…”

星云大师说：分享故事：汉代庞仲达任汉阳（中国武汉三镇之一）太守时，很重视辖区内贤达人士的意见。当时汉阳郡中有一个具有特殊节操的教育家，叫做任棠。某日庞太守特别亲访，但任棠却不与其交谈，只是将一大棵蕹白（又叫空心菜或通心菜）、一盆清水放在门口，自己则是抱着孙子，蹲在门槛后面。

庞仲达随从见任棠如此踞傲无礼，想加以斥责，但仲达却说：“我想他大概是要我明白怎么做太守的；一盆清水，是要我为官清廉：拔一根蕹，是要我敢于惩治豪强；至于抱一个小孩，就是要我能够体恤弱小啊！”庞仲达讲完后即笑着离开。从此以后，庞仲达更加勤政爱民，广泛的了解民众需求，并造福百姓。

除私

然而，私之一字，却是人性与生俱来的弱点，大私或许还能让人有所警惕，但小私却总会让人觉得，就小贪一次又何妨？这里就举一个故事：小孩在学校偷了同学的原子笔，父亲知道后，立刻给儿子一记耳光：“你怎么可以偷人家的笔呢？你要笔，爸爸可以从上班的地方拿一大包给你。”

爸爸以为从办公室拿一包原子笔不算什么，可这还是个人私行，虽属小私，但涉社会公共事务，所以就有这样的一句话：“小人贪利，事本非常，所可恨者，银两中饱私囊。”然而所谓：“人之惑，惑于私，除私则明去除私心”，我们能抑制小私小贪，就能慢慢去除私心，就是一个清廉者。

做官要有做官的风格，领导人要有领导人的风格，大人物就要有大人物的风格。《论语》说：“君子之德，风，小人之德，草；草上之风，必偃。”如果在上位者乱失了风格，不能以德化民，以廉服众，国家社会、团体机关形象就会受到摧残，其损失将难以估算，可说是最失德的事。因此为官者，理应重清廉甚于生命。

夜气

处在社会的大染缸，处处有诱惑，我们又要如何保持清廉正直呢？再分享故事：东汉中期以后，朝政腐败官吏贪污。但是在孜帝时，杨震却是当时的一股清流。某日他被任命为官，赴任途中时，王密突然来访，两人有师生情谊。只见王密从怀中取出十斤黄金，要感谢杨震的教育之恩。殊不知杨震说：“你应该把这份心意回报给朝廷、百姓才对。”王密却说，现在是深夜，不会有别人知道此事的。杨震一听便怒道：“天知、地知、你知、我知，怎么说没有人知道呢？”王密当场愧得无地自容。

俗话说：“若要人不知，除非己莫为”。有一种夜气的说法，也就是在夜阑人静时，一个人只要端坐省思，自然就会有一股明是非、别善恶之气，而这股气，人皆有之，但是要靠不断的修持，才能永保清明，不受蒙蔽。

我们何不问问自己，夜深人静时，我们平日的所作所为，对得起自己吗？