有一定年纪，在80年代出过国的人，应该对“72小时”还有点印象。在那个没有网络，没有线上，没有手机，没有社交媒体的年代，一切都实体存在。要乘搭飞机出国看世界，即便买了机票，也得在登机72小时之前打电话到航空公司确定机位，要不然行程会在那72小时之内被取消。

那是当年的72小时。我记得很清楚，年轻背包走天下的时候，在返家三天前，也就是72小时的时限之内，得找能打长途电话的公共电话（因为有时航空公司在当地的办公室没有人接听，就得打长途），如果一般的青年宿舍或廉价住宿没有，就得到邮局或电话公司，甚至是一些能打长途电话的电话亭，还得准备足够的零钱打电话到航空公司确定回家的机位。聪明一点的话，会要求接线员来个collect call，就不必自己付费。

那是至关重要的72小时，一旦错过，就可能回不了家。

时间快速往前推进近40年，原本已经被时代鸿沟淹埋的72小时，又回来了。依然是和出国有关，但却是要在72小时之前先做PCR核酸检测，结果要呈阴性才能上机。今日的这72小时更加关键，只要过不了关，不仅哪里都去不了，还得被关起来一阵子。

两个不同年代的72小时，都是决定的时限。想起来有点讽刺，那像是生命最后的倒数，滴答滴答，每分每秒都让人心惊胆跳，深怕算错时间，错过时辰，找不到飞出去的路。在一些武侠片或警匪片，甚至是爱情片中，三天，往往是决定一生的72小时。“我给你三天的时间，你给我把失去的都找回来。”“我给你72小时，要不然就人头落地。”“我们只剩下三天三夜，逃吧，要不然就来不及了。”

72小时像是传承下来的期限，它让我们知道，世上没有永远的永恒，凡事都有时限，如果在72小时的最后关头还不能为长久以来的疑虑和犹豫不决做最终的定夺，或许意味着人生有很多事情都做不了，办不成了。

世事难料，谁也没料到我们这一代会“沦落到今天这个地步”，每一步路每一个动作都得受限于疫情，被冠病病毒折腾了两年的我们，到底是更坚强了，还是更容易崩溃了？或许，最重要的领悟是，在疫情年代没有什么事情可以预先太早准备，因为多完美的计划必定赶不上疫情的变化，等到最后三天那72小时才来打算，会比较实际。

当年的72小时和当今的72小时，测试考验的是我们对生活的能耐，不论生活怎么好或不好，不管世局改变多少，你我都得在不同事件期限内的72小时做出最后的决定，沉着应对。是要继续活在疫情的恐惧之中，还是开始与疫情对抗，也许都会在每一个决定之前的72小时有些眉目，以便让我们能厘清最后要走的路。

我们现在几乎天天都在与72小时相关的新闻里战战兢兢过日子，72小时之后，你是要继续留在这里度过佳节，还是勇敢地冒险飞出去？不论你三天之后的决定是什么，安心安全就好。