尤今：疫情下的发布会

疫情的蹂躏，使正常的活动屡遭波折。

游记《牙刷长在树上》出版后，八方文化创作室原定于10月初在国家图书馆举行发布会，由于疫情猖獗，活动只限40人参加。日期接近时，疫情却未见收敛，为策安全，我们把发布会的日期改到了10月尾。糟糕的是，到了月尾，疫情非但没有好转，新加坡多个地区还相继沦为“黑区”，每一寸空气里都好似弥漫着病毒。政府不断呼吁大家减少出门，风声鹤唳，大家惶惶不安。迫不得已，我们再度延迟发布会。

11月尾，疫情渐趋缓和，政府放松管制，我们终于得以在12月12日假环境优雅的卓尔书店举行一再延迟的发布会，现场活动仅限10人，采取线上与线下同步进行的方式。

那天下午，现场10个人戴着口罩，保持距离地坐着；而我，累累赘赘地戴着面罩，挂着耳机，面朝电脑，透过Zoom，同时对着线上听众与线下观众发言。

这是一种崭新的形式，场面看似冷清，实则有着肉眼看不到的热闹；出版社全程录影，当天无暇参与的，如有兴趣，事后也能在网上观看。

不讳言，我非常想念疫情前大家济济一堂那种热闹的场面，有人气，有温度，有笑声，大家仿佛置身于万花筒，缤纷多彩。然而，疫情抵死纠缠，我们既不能予以迎头重击，又不愿坐以待毙，就只能绕道而走，设法应对。各种活动，各大行业，莫不如此。

由于《牙刷长在树上》是部游记，所以，在发布会上，线上与线下读者的问题，全都围绕着旅行打转。

有读者提问：在疫情之下，旅游的面貌会起什么变化？

就我认为，旅游会在三方面起着改变。其一，是心态的改变——病毒不断变种，不断肆虐，大家在选择旅游的目的地时，疫情就成了首要的考量；更多的人，按兵不动，静观待变。其二，是形态的改变——大团出国的方式，可能会改成小组出游。其三，是旅游内容的改变——泛游会变成精游，比方说，过去在短期间一股作气地旅游好几个国家的做法，已经没有可能了；人们或会精选一个国家，作深度的旅游。自助旅者呢，也会另辟蹊径，找一些人烟较少的地方以作逍遥游。

另有读者希望知道我下一站将到哪儿旅行。

按照原定计划，我会到三个非洲国家（尼日利亚、加纳、贝宁）旅行。机票已在2020年订了，然而，一直被生生不息的疫情拖住了，难以成行。迄今，机票已经更改了三次，究竟何时能如愿，还是个未知数。往昔那个预先策划而按部就班以行事的时代，已是一去不复返了。

这是一个“扑朔迷离，身不由己”的时代，被疫情牵着鼻子走的我们，只能见“机”行事——“机”，是有着双重意义的，在广义上指的是 “时机”：一旦适合旅行的时机成熟了，我自然便会随机出游；在狭义上指的是“飞机”：飞机飞往哪儿，便策划到哪儿去。

在这个一切都难以确定的时期里，我们既然无法飞往国外欣赏“外在美”，也许，我们可以用双脚丈量自己亲爱的国家，好好地发掘“内在美”。