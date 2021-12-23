“人生是生命之逆流，发奋才能增上…”

星云大师说：分享故事：老和尚带着徒弟走在江边，他们看到几只逆水而游的鱼，小和尚说：“这些鱼真傻，逆水而游，多费力。”老和尚说：“它们正在享受快乐呢 ！”小和尚道：“明明很辛苦，怎么会是快乐呢？”

老和尚说：“你不知道啊，它们正在享受的是奋斗的快乐。”小和尚反驳：“顺水而行，不是更安逸吗？不是可以享受更大的快乐吗？”这时，老和尚却指着江面上的一棵树，说：“你看见那片黄叶了吗？只有死去，或者安于现状的才会随波逐流，才会享受这种安逸和舒适呀！”

·开示：不管外面是什么情境，人生是生命之逆流，发奋才能增上；人生是生死之逆流，精勤才能逆流而上。吾人只要有逆流而上的精神，成佛作祖都能，何况读书、就业，又何患不能有成呢？

振作

唐朝的黄蘖禅师有首著名的禅诗：“尘劳同脱事非常，紧把绳头做一场；不经一番寒彻骨，哪得梅花扑鼻香。”后两句至今还在传诵；梅花要不是经受一次次风霜摧折之苦，哪会有素馨沁人的花香？黄蘖禅师借此诗偈，表达了自己对坚志修行得成果的决心，同时也开示众生，对待一切困难所应采取的正确态度。

社会上有许多人，为事业做出种种的努力，可是受了一些挫折，遇到一些障碍，他就放弃了努力向前，然后，会说是疫情所害，误信朋友等等，可为何我们不想想，我们为何不能像海洋里的逆流一样，一直不停往前推呢？我们放弃了努力，我们的事业当然就会被人迎头赶上，我们不力图振作，即使不在逆流中覆没，也会从此一蹶不振。

坚持

在我们所处的环境，多少人在天灾人祸中，绝处逢生；多少人从绝望、灰心、艰困、黯淡的逆境里，重新鼓起精神，捡回希望，再创人生的光华。他们不都是我们的榜样吗？人生本无常，苦难总是追随着快乐的影子，失意总是踩着得意的脚跟儿，我们在生活中的修行亦是如此，总要面对很多挫折与打击，这时候，就需要一种逆流而上的勇气。事业是个竞争之流，发展才能成功；读书人在学海中流，要乘风破浪，有逆流而上的精神，才能学有所成。

无论身处何地，都该记得：活着就该有更积极的意义。不要为眼前的困境烦扰，我们所遇见的每一件看似不好的事，都在告诉我们：逆水而游虽苦，但如果能够坚持不懈，迎接我们的将是充实而快乐的人生。