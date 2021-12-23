任何读过金庸武侠小说《鹿鼎记》，或看过改编成电视剧《鹿鼎记》的人，都知道小说（或电视剧）里头的重要情节和一部佛经有关——那是《四十二章经》。

金大侠绘声绘影，曰满清入关前在关外藏宝，并将宝藏地图分成八份，分别藏于八部四十二章经中，由满洲八旗的旗主掌管。于是为了争夺这部经书，江湖顿时陷入腥风血雨。

到底只是虚构的“武侠小说家之言”。真正的《四十二章经》，里面当然没有“宝藏”。但此经本身倒涉及真伪的问题——不知熟读佛经的金大侠当年写《鹿鼎记》时对此看法如何？

李敖倒曾提起一段“掌故”。话说胡适对《四十二章经》作了一番考究，认为乃伪经，于是得意洋洋跑去告诉大学者陈寅恪自己的“发现”，陈寅恪只淡淡地说，梁启超早已证明那是伪经了（按梁启超有《四十二章经辨伪》一文）。一盆冷水泼下，胡为之哑口无言。而李敖呢，除了“损”了“损”胡适，却没有明言他自己对《四十二章经》真欤伪欤的看法。想必他也认为那是部伪经吧。

但有人证明那是真的。提出此说的是专治中国佛教史的著名学者汤用彤。我信此说：因为精通梵文与巴利文，著有《魏晋南北朝佛教史》、《魏晋玄学论稿》等巨著的汤用彤是研究中国佛教史一代大家。至于著名历史学家陈寅恪先生虽也深谙梵文，却没致力于佛教史，难免认同梁说。

梁启超认为相传的印度僧人摄摩腾、竺法兰于东汉来华，并译《四十二章经》乃“子虚乌有”之说，又曰此经文体类似《孝经》，故断定其为伪经。汤用彤根据译经时间、文体结构、版本比较等，逐一驳斥梁之“伪说”；至于文体，汤氏认为巴利文佛经中，亦不乏类似《孝经》文体者。最后更参照巴利文原典证明《四十二章经》非但是真经，而且是最早译出的汉文佛经。

某当然不配涉入佛典的研究。上面所言，不过是素来好读杂书——从武侠小说以至某些“子部”等——读出来的杂感。现代版《四十二章经》我也有。真是平易近人。不妨一看第三十八章《生即有灭》——

佛问沙门：“人命在几间？”对曰：“数日间！”佛言：“子未知道！”复问一沙门：“人命在几间？”对曰：“饭食间！”佛言：“子未知道！”复问一沙门：“人命在几间？”对曰：“呼吸间！”佛言：“善哉，子知道矣！”

说的是佛和沙门（这里指出家修行者）的一问一答。佛一连问了三个沙门同样的问题“人命在几间”（“几间”即多少时间，指人的一生能活多久），或答曰几天的时间，或答曰一顿饭的时间，佛都不满意。第三个答曰就在一呼一吸之间。佛满意：因这沙门明白生命的意义。

我以为那是很有趣的一章。经文里真的有宝藏——“生命”的宝藏。