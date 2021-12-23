变，谓后来改前，以渐移改，变也；化，谓一有一无，忽然而改，化也。我们最常听到、看到的两句话就是，变化才是永恒不变的，变化才是人生常态。简单的理解，就是一项事物被另外的事物取代了。

因为在新加坡的一辆汽车，10年的拥车证快要到期，我回国期间就去各大车行探听行情，与10年前比较，变化多端，因通货膨胀的压力及政策的修改，车价贵到差点下不了手！唉，最后忍痛下定决心买了新车，让我感受到变化更大。车行没有了资深客服人员，原来车行也被逼走高科技路线，几乎是无纸化，相对年轻的客服人员一部平板电脑，一部智能手机走天涯，这么说，除了价格谈判，之后的选车型，下订单，签合同，拿优惠，办贷款等等等，全部在平板电脑上搞定，而且手脚灵活，快速无比，这么一来，资深的客服人员真的是无法跟上，很难想象资深客服人员戴上老花眼镜，拿着平板电脑点击链接，与之前的一句话，一口价，一支笔，你签字，我搞定，完全走样了，也只能退居二线了。

我相隔10年得买一部车，车行的这变化，完全符合是唯一不变的真理，也许都是科技进步惹的祸。

怎么说我也算是在信息科技行业的从业员，科技创新后的商业化使用周期将会是越来越短，互联网（一代）的普及，前前后后大约是20年，接下来的移动互联网（二代）到如今也就是10年左右，就要进入了浮动物联网（三代）时代，业界给出了一个十分有趣的名词 ：元宇宙，面簿已经重新改名为“元界”了。元宇宙是什么东西呢？

元宇宙的意思相当于虚拟社会形态，人类生活在地球村，元宇宙就是一个村网，透过人工智能、虚拟现实、增强现实的三大软件科技，配合上无数的智能设备连网及五代通讯技术，一个完全去中心化的虚拟世界，让人们能够生活、工作、娱乐，穿梭于时而虚拟时而现实的世界。几年前十分流行的穿越时空电视剧，只要有人去开发，你随时都可以穿越到秦朝去找始皇帝，也可以去唐朝看一看杨玉环，不过以现代审美观你可能会大失所望，更可以去宋朝感受清明上河图，然后一个键就回归现实世界，不必像穿越电视剧一样要遭受雷击才能反穿越。

现在的元宇宙还在初步阶段，还没有到达上述的场景，不过一切皆有可能。元宇宙内的未来城市将会是什么样，仍然是要拭目以待，当然一代互联网，二代互联网及未来的三代互联网，还有许多的道德、哲学及法律问题须要解决，一句话，元宇宙，不日公演。（传自香港）