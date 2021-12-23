黄志发：感谢一路有您

这几天来报馆的路上，情绪是复杂的，有点不舍、一些难过，甚至会怯步，只因上班写给晚报的新闻，来一天，少一天，也终于到了这一天。

回想2010年3月，怀着忐忑的心情从怡保来新加坡面试，当时是现在的晚报副总编辑来水和当年的采访主任玉珍面试我。永远难忘“水哥”那时的一问：“为何你的OT几乎高过你的薪水？你都把工作留到下班后才做啊？”

当时我整个人被这道问题“雷”倒，马上澄清自己没在工作时间偷懒，只是小地方社团活动多，还有摄影补贴，加班费因此才会多。多年后和水哥聚餐时谈起这件往事都笑坏彼此，是我最欢乐的回忆之一。

服务晚报11年了，当初到这里打拼，到如今在这里落地生根，是这份工作赋予我成长，也让我无后顾之忧。尤其过去的日子相遇的人或事、经历的甜和酸、熬过的苦和辣，都在为我人生这道美味佳肴添加风味。

感谢要用虾壳扔我的阿姨

要感谢初来报到第一次独立出外采访时，遇到的虾面摊阿姨说要用虾壳扔我，因为我追问她女儿为何要把自己的婴儿遗弃在巴士站。没有对方给我的冲击教育，我不会知道跑社会新闻的记者不是无冕之王，更多是需要披荆斩棘。

要谢谢当年进晚报时，瑞珊、倩莹、春佩和绍君等师姐教授采访社会新闻的技巧。当年工作之余，大家还会办一些如圣诞节交换礼物的活动，帮助我融入晚报的大家庭。感谢诗雨邀请我出席她的婚礼，是我在新加坡第一次参加婚宴，让我大开眼界之余，也跟大家多了亲近。

感谢世鹏大哥、Uncle Shafie、南达、已故的倩婷姐等报馆前辈，当年除了指点采访上要注意的细节，也不吝啬分享他们的处世经验。尤其Uncle Shafie，特别照顾我的钱包，每次出外用餐都争着付钱，我还真的没争赢过。

要谢谢我曾经和现在的直属上司，包括莉璇、宝莲、凯松、嘉铿、景祥、伟中、健康、占勇、京京、桂娥和钰佩。我不贪心，从每个人身上学习一个优点，应就可让我不会被媒体业淘汰。感觉我在拍马屁？无妨，也只剩下这两天。

偷偷告诉大家，我在云端有一本小簿子，里面有高级编辑们和主任说过的有用的话和重话，用来温故知新，警醒自己，因为在哪里跌倒就要从哪里爬起来。

感谢陪我一起坚持的战友

晚报有一段时期人手不足，熟悉的脸孔一个个离开，感谢那段日子陪我一起前进和坚持的“战友”展霆、淑晶、若仪、俪欣、郡瑜、海丽、佩玲、心惠、雪莹和斯涵等。当然，现在的“战友”更不能不感谢，而且接下来大家还会为新报业媒体拼搏，为新纪元奋斗。

晚报真的没了吗？的确，《联合晚报》将于本月26日并入《新明日报》，但我知道，晚报的精神不会消失！

（作者是华文媒体集团新闻中心采访组助理主任）