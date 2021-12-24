“做人须要情理；做事须要条理…”

星云大师说：分享故事：徒弟问师父：有人反对您的观点时，而您认为自己是对的时候，您需不需要反驳？师父说：“那我们应该退一步来看，看看对方的观点有什么值得学习的地方？徒弟不以为然地说：“我们难道就不需要反驳一下吗？”

师父说：“观点，并不值得捍卫，如果我们错了，要借机会改正；如果我们对了，没必要去捍卫。重点在于，我们立足于世，要有正确的思想。”徒弟说：“可是我们不解释的话，对方会误解吗？”

师父笑着说：“会认为我们观点不对的只有两种人，一种人比你更智慧，看到了更深层次的问题，这是你的老师，需要虚心学习；另一种人，智慧和认知尚不及你，没办法理解到你的观点，从而否定你，这需要给他时间，慢慢体会，认知到了，自然就理解。只有认知维度低的人，才会去捍卫自己的观点。我们面对反对自己的人，要么去学习，要么去包容，捍卫无益。想要进步，就要知不知，求不同。”

健全

所谓要有理，就是要健全我们的思想。要学习的主要有三点：

一、没有地域观念的分别：有地域观念的人，只会造成矛盾和族群排斥现象，对整体而言并非善事。若能泯除分别，不分彼此，不相阻碍，如重重无碍的灯光，同体共生，社会才会平安和谐。

二、没有男女轻重的歧视：人在性别上都是平等的，应该受到同等看待与尊重。然而，可惜的是，地球上还有一些地区，仍然男女有别。今后要进步，应以人的才、德为标准，没有男女轻重的歧视，人类才会更上一层楼。

三、没有见解谬误的邪知：错误的见解，会引发无穷的祸患。比如，喜杀、乐杀，见别人杀而赞叹杀；自己盗取他物，教唆别人偷盗，见人盗窃心生欢喜，这种行为罪恶更深。见解错误的破戒，如同腐烂的根茎，就无法忏悔回头了。因此切莫因一时的邪知邪见，把微小的罪过，演变成万劫不复的重大罪孽。

恶缘

人有百种，有不同观点是肯定的，重点是，与人互动沟通时，要站在他人的立场，并愿意协调，而不是去说服对方；若对方不愿沟通，也不要起烦恼，心平气和地面对，暂时把它放下，而不是因争执而结下恶缘。因强辩而打倒不喜欢的人，对自己就好吗？怨怼只会自我障碍，不会进步，最后发现什么也得不到。

我们要多读好书，多闻正法，亲近善知识，养成正见的人格，能有“有理”的思想，我们也就不有怕与人观点不一了。