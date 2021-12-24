“我们又搬家了，圣诞老人知道我们的新地址吗？”

“知道吧，你看圣诞节有没有收到礼物咯！”

跟皓皓说的时候，我也看到圣诞老人了。看到他的两撇胡子，圆嘟嘟的水桶腰，手握铃铛，站在光圈里。

童年给了我很多阅读和想象圣诞老人的时光。长大以后，神一样地遇到许多如同圣诞老人，一样带着光的人。

像是老师Mr Ng。见面时，我们只是聊生活。总是出乎意料的，能从中挑出清澈亮点。

最常说的是工作。采访厨师啦，架起机，打上灯，我吸到氧，feel来了！在镜头面前，对方对我说着触动他的事。说的时候像是他的事，听起来却像是我也有过的事。

是生活折射出来的光辉和照耀，让我们每个人看起来那么不一样，却也没有让我们多么地不一样。人物场景缘由再不一样，时间一到，自然而然碰触的道理，得到的启发，获得的感悟，衔接到的情感——就这样。我们用时间兑现的失落悲伤愤慨，那么容易就把不相干的你我他连在一块。

一次老师听我说完，好像想到什么，说：“每次听你说别人，你的故事呢？我想听你的故事，你应该在镜头里面。”

因为老师就如他的聆听，坦荡心地，不判断对错得失，不急于解决什么用心听我，我跟自己说，我愿意，也依然（选择）要那样，活出心里最想也最像是自己的那个样。

老师的光，老师是光，让我看到自己的光。在我还没学会重视和肯定自己的时候，老师提醒我，对待自己千万要温柔。

我们的谈话总在点亮茶灯蜡烛后开启。点灯这一件事，在那一刻如同仪式，我告诉自己要专注，慎重。我很爱惜那一点光的照亮。

最后一次见老师，他跟我说：“要你点灯，就是要你记得，你自己的光。本来就具足的光。”

在这感恩的季节里，我特别想念宇宙派给我的这位圣诞老人。长大以后，我最需要的礼物他都送过我，每一件散发让人真真切切感受到的光芒和温热，感谢他总是在场听我，让我学习到：我们可以给他人的最好礼物，就是腾出自己那一块开阔的心地，让对方舒坦自由。我们都可以，发送自己的光。