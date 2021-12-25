“心不安，容易被环境牵动…”

星云大师说：分享故事：庄子和惠子在桥上游玩，庄子说：“鲦鱼游得从容自在，这是鱼的快乐。”惠子说：“你不是鱼，怎么知道鱼的快乐呢？”庄子说：“你不是我，怎么知道我不知道鱼的快乐呢？”

惠子说：“我不是你，本来就不知道你快乐。而你也不是鱼，那你肯定不知道鱼的快乐。”庄子说：“从最初的话题说起。你说‘你在哪里知道鱼的快乐呢’，既然你知道我知道鱼的快乐还问我？”这个故事变成了后来的“子非鱼，安知鱼之乐”。

主人

人，因为不能认识自己的心，所以做不了自己的主人，只能在人生的大海里随波逐流，没有方向、目标，也找不到生命的意义、价值在哪里，这样的人生是可悲的。如果心不安，很容易就被环境牵动，一旦环境里产生变动，自己的心马上就跟着起伏。

所以，追根究底，很多人不能安心，是因为有太多无谓的牵挂。就像东西，其实放在我们所设定的绝对安全的地方，也是不会被人偷的，但有些人还是会特别在意，怕别人来偷。这时候，这样东西就成了牵挂，就会给人带来烦恼。

心也一样，忘掉它，才是真正让它安定的方法。把那些烦恼、怨念和纷扰放掉，自然就能换来安定、宁静的心。而在平安夜如此特别的一天，领悟如何心安，也是我们一项特别的功课。

信心

然而，生活中，我们如何才能感到心安呢？三方法参考：

一、不要逃避现实：有些人心不安时，总是逃避问题。其实当觉得不安，我们要反问：“不安是为了什么？”遇到任何不安的状况，如果能够面对它、正视它，处理它，很多问题是可以“翻篇”的，至少在心理上有一个完结。

二、不要失去信心：永远保持积极的心态，相信“柳暗花明又一村”，难题一定有办法解决，这样我们的人生就会跟着改变。

三、处事心平气和：我们的不安，也可能在于人事不协调，比如，有人对我不友善，一定有原因，如果是我们不经意给别人带来烦恼，那我要向他道歉；如果不是因我们而起，而是另有其它因素，那我们更不需要埋怨他，反而要看看可以怎样地帮助。