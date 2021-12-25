年少反叛期间，无心向学，本应是理科学生，却终日沉迷于小说、广播剧和电视节目的世界里，荒废正统学业，只对中、英、数和中国历史等课程有兴趣。有一次中文老师授课分享南宋豪放词人辛弃疾的生平。其中作品内容有关战国末期四大名将之一，廉颇传奇的一生，词中一句“廉颇老矣，尚能饭否”，让我留下戏剧式的联想。当时没有网络搜索科技，只有往图书馆搜集这位战绩彪炳大将军的事迹，特别好奇那段被奸臣上报皇帝，告发廉颇一顿饭时间，三次停下如厕的怪事。这样有趣的人物故事和情节，自然促成后来拍成电视连续剧，还被手游看中，以他为主要故事人物之一。人怕出名猪怕壮，一代名将难免逃不过被奸臣阻挠陷害，冤枉他虽然杀敌有佳绩，却连一顿饭都因如厕问题，未能顺利完膳，昏君误信谗言，从此不再重用。中文老师总结词意时用上的句子“他朝君体也相同”，同样令我牢记反省一生，切勿讪笑上了年纪、身体心智走下坡的长者，因为我们有朝一日同样会经历老化衰退的自然定律。

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