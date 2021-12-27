“谁束缚你了？”

星云大师说：分享故事：大象被拴在小木桩上却不会跑，很多人都不理解，为何一个小小的木桩，就能困住大象呢？大象的主人解释：“在大象还小的时候，我们就开始把它拴在木桩上，那时候它日夜扯动却无法挣脱。慢慢地，它们就认命了，总是觉得自己只能被拴着。后来，即使长大了，有能力挣脱时，它也不再尝试，所以能够轻易被驯服。”

迷惘

生活中，我们要学会从哪些事突围？四点参考：

一、烦恼：有的人内心经常有一些忧愁无法解决，好像被烦恼魔军团团围住。人世间如贪、嗔、痴、我慢、嫉妒、邪见等，紧紧包围着我们。唯有挣脱重重的烦恼，从中突围，人生才能自在。

二、困境：疫情期间，人事的环境、职业的环境，好像都充满了困境，不易突破。而我们唯有面对它处理它，才有望从中突围，逃避绝不是选择。

三、是非：有人的地方就有是非，处理不当会感觉压迫，要叫旁人不传是非、不说是非不可能；唯有吾人不怕是非，才能摆脱是非。

四、迷惘：人生在世，面对茫茫人海，四周一片迷惘，又感受压力，看不到方向在哪里？这时，或许想一下身边的激励故事，了解自己并不是那个困难最大的人，心理会好受一些。另外，适时也可以寻求辅导；求助并不丢人，知道自己有问题而能求助，才是真汉子。

解脱

再分享故事：有人问三祖僧璨：“如何解脱？”禅师反问：“谁束缚你了？”问的人三思后，说：“没有人束缚我呀！”禅师说：“那我已经为你解除束缚了！”

所谓“难破重围”，往往是自己束缚自己，如果不能从自己的束缚中突围而出，那就是最失败的事了。人都是因为有我，不能从我突围而出，一生一世都被我执所囚，所以看准问题所在，从破除我执开始，我们慢慢就能看到更广阔的天空。