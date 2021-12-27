风吹草低

夜游者比较像是全世界麦当劳叔叔的人形塑像，被神不知鬼不觉的拆走后，藏匿在一个巨大、密闭、不见天日的麦当劳叔叔仓库里。

农历七月初一的深夜凌晨，我在麦当劳门口，遇见了夜游者。

那是一个星明月稀的星期三，鬼门关甫开，咿咿呀呀的窜出了许多好兄弟，像是一群失魂落魄，飘摇失根的古老族裔，归返阳间徘徊在活人疑神疑鬼的想象，一片黑风索索飒飒的文化荒野。

至少根据南洋一带绘声绘影的民间传述，我从小听惯了大人们用悬疑讲古的凝重语气告诫，这个月最好不要在夜间外出，撞上了触霉头算幸运了，严重的搞不好会被附体缠身，弄得家破人亡妻离子散，类似那年头流行的粤语残片戏码，然后就以某个说不出名字来的远亲近邻，某某四姑妈三叔公，或者老林老王的亲身经历，费尽唇舌的尽力演义，那道横隔于生死两界的业障。

小孩子被骗大后当然不再迷信，那天半夜肚子饿，遂想很久没吃麦当劳了，路上碰到有人点香烧烛供奉糖饼鲜果，才突然意识到鬼月降临，接下来草间必然处处焦黑，空气久久弥漫一股归去来兮的异味。

子不语怪力乱神，还是说回夜游者吧。我当时准备推开麦当劳的大门，在牛肉巨无霸和麦辣鸡腿堡之间无从取舍，身后倏忽传来一把低沉的声音，差点把我吓得滚回半夜不敢独自上厕所撒尿的幼年现场。

“Brother？”

打从我们交谈的第一句话开始，夜游者便称兄道弟无比亲昵，要不是构成所谓身份此一界定的外在形体样貌肤色，我们完全不像是同个娘胎里出来的，我还真会以为眼前的这个邋里邋遢，衣衫褴褛的家伙，很有可能正是我的brother。

夜游者问我是不是要进去吃宵夜。我点头。夜游者问我是不是肚子饿了。我点头。夜游者问我可不可以同情一位同样肚子饿的人。我点头。夜游者最后问我可不可以买一份双层芝士汉堡给他吃。

这个场景似曾相识，无家可归的流浪汉（或者是骗子？）四处行乞，一般皆是讨钱而非要饭，如果有人举报，社工或者警察便会前来，把他带挟走另行处置。我盯着夜游者抚摸肚腹，滑稽的动作流露谦卑的决心，想想其实也没多少钱，于是我点头进去了麦当劳，完成点餐取餐的程序，端出一份双层芝士汉堡外加小杯可乐，递给夜游者，随后入内安坐角落的位子，嚼着双层芝士汉堡。

夜游者坐在外头木条靠背长椅上，过去我记得是麦当劳叔叔坐的，近年由于小丑的形象不合时宜，拆掉后只剩下夜游者佝偻的背影，正在大口大口的狼吞虎咽，偌大玻璃窗流泻出来的白亮亮灯火。

我吃饱后怕麻烦走侧门离开，两天后的三更半夜，眼睛看剧时肚子咕噜咕噜，于是出门不知不觉就走到了麦当劳，果然又遇见了夜游者。

这回的“brother”夹带兴奋上扬的尾音，如同旧识重逢，我照样叫了两份双层芝士汉堡和可乐，这回吃完没往侧门溜开，夜游者此时吮着可乐塑盖上的吸管，发生空空洞洞，仿佛要抽吸殆尽所有暗夜静谧的声响，好整以暇的对我说。

“我从外面看进去，觉得brother你和整个地方，很像一幅画。”

“一幅画？”

“是的。画家名字忘了，画的是一家街角的餐馆，深夜的时辰，三几个西装笔挺的男人，好像还有一个女人，围坐在环形的桌子前，喝着咖啡吃着东西。还有还有很多光。”

没料到夜游者竟是文艺爱好者，回家路上我立即用手机上网，输入几个关键字搜索后，亿万像素便凝固探照在那家街角的餐馆，虽然我觉得毫无相似之处，但是怀疑夜游者的见识和品味，心里不禁有点愧疚。此后三几天，我都会到麦当劳去，有时只为了想确定夜游者还在那里。有时夜游者会说已经有人请他吃了谢谢你brother。有时我们会有一搭没一搭的闲聊。

“你知道这时候是华人的鬼月吗？”

“我知道啊。……Brother你以为我是鬼？”

“你是吗？”

“我是吗？”

夜游者说完露出焦黄惨淡的笑容。整个农历七月，我至少吃了十多回麦当劳，胖了两三公斤，直到鬼门封锁的那一晚，夜游者如南洋的雾绡随之杳然无踪。夜游者当然不是鬼，我已经长大了，夜游者比较像是全世界麦当劳叔叔的人形塑像，被神不知鬼不觉的拆走后，藏匿在一个巨大、密闭、不见天日的麦当劳叔叔仓库里。