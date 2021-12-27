说来可笑，以前看梁羽生武侠小说，只愿看旧版的，后来重出的新排版，都觉得格格不入，仿佛是同一片云天峦峰，却进不去，等同别一个时空——自己清楚知道是怎么回事，根本就是买椟还珠的心态。我迷恋的是老版本的插图，每回皆夹杂一页的故事情境绘图，似乎从中可预知内容——或想象中情节有了依据。画者是云君，又署姜云君，其笔下人物有如镀了一层金粉，空气里多了份梦幻迷离。早期的《白发魔女传》，玉罗刹造型圆润灵动，永远在施展武功当中，脸庞总是侧面状态，不大看到正面，而后来有一幕：玉罗刹和卓一航同在山上，两相并肩而立，男的心事重重，女的揉碎一朵野花，扔下山去——注定是刹那芳华，她以后一夜白头，悔恨的是他。极富异域风情自是冰川天女，一头雪帽，长袍双辫子，冷艳不可方物——梁羽生小说几乎每篇皆关联，牵瓜扯藤，姊妹作很多，有趣的是：如上一部好看，下一部续集则逊色，梅花间竹一般；那时金世遗已出场，要到《云海玉弓缘》才光芒四射，可出色的却是魔女反派厉胜男……旧版图里，厉胜男与正派的唐晓澜在冰岩对掌——发髻挽成两圈，一如灵蛇，她眉目微蹙，似带邪气——与金世遗洞房花烛夜，油尽灯枯，一身彩绣吉服，仰头倒去，垂死姿态颇为哀怨，插图说明是：她临死叫道，你其实也是爱我的啊。小时候，直觉得震撼，云破月来一样。

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