“无位非贱，无耻为贱…”

星云大师说：分享故事：刚发生了一场地震，总理赶赴震区，一户农民家里的大娘倒了一碗水给总理喝，但碗上沾满玉米，显得很不干净，而这却已经是大娘能张罗的，最好的一碗水了。总理随行医生正欲制止，却被总理以目示退。随后总理接过碗，一饮而尽，这一举动感动了在场的所有人。

一个人的可贵之处，不在于他的身份有多高，而在于他是否能够始终如一地待人谦逊，而那些自以为的尊贵，不值得尊重。诸葛亮曾说，勿以身贵而贱人，说得就是这个道理。

人格

一个人的成就大小，不能以世俗、身份来论定。有的人虽然没有做大官、发大财，但是他日日发心当义工。他发心为人，他广结善缘，你能说他的成就很小，就把他当成是小人物吗？从世俗的价值观来看，或许他的成就很有限，但是他的道德人格是崇高的，从平凡中更见其伟大。

我们也不能以金钱的多寡，来评断一个人是穷、是富。有的有钱人嚣张跋扈，招摇过市，所作所为尽失身份。有的人人穷志不穷，有人格、讲究原则、更崇尚道德，这样的人，不管做的是什么职业，他的身份还是值得我们赞许的。

其分

我们每天都会接触很多的人；而一般人的看法是，身份高的人我们就高看，而身份低的人，我们就有瞧不起的意味。其实，真正会看人，不能看身份，不能看外表，也不能只看一时。

在佛法中，只问道行不问贫富贵贱。如寒山拾得（皆是唐朝著名诗僧）等，他们都是出生在普通的家庭，又如六祖大师本来就是个樵夫，以砍柴为生，诸如此辈的大德高僧，他们似乎都很平凡，但他们的精神和思想却传播久远，从而也成就了他们的伟大和不平凡。若用世俗的眼光来看，他们可以说是普通的再不能普通了，但是他们的胸怀却是广阔无垠的 ，他们的人格品质又是至高无上的。

世间很多不平等，不在人与事的本身，而只在我们的分别心。只要我们能反思自我，在深观内心后，就会发现世界上的一切皆为平等。我们今后要做的，就是活得恰如其分，随时修正心态，坚持自己待人处事的慈悲和平等。