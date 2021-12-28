人的创意和意志力为何这么强大，答案只是“活下去才是最大的创意动力”。人和社会存在那么多年，要坚信我们能挺过去，能坚持等到明天，找到出路。

在四季如夏的新加坡，有时候要记得这一年的事还真不容易，以前尚能借着旅行照片存档这一年的记忆。这两年还真难，一切平淡无奇，日复一日，见的人，去的场景似乎都是一样的。

对金融投资的人，今年很难忘，各国政策巨变，股市蒸发大量钱财，而数字货币的崛起，让元宇宙成为绕不开的话题。从国内外各大科技巨头对元宇宙的反应来看，后期只要突破了技术和硬件瓶颈，元宇宙的应用和销售场景就会越来越丰富和逼真，会带来对现有事物的颠覆，分岐也是好事，真金不怕火炼，分岐后还能蹭蹭上涨的就是我们要寻找的王者。

对餐饮业者来说，这一年的仰卧起坐磨平了我们的棱角和愤怒，搬过的椅子，不断修正的二人，五人，外卖菜单。一家家本来以堂食为主或高级或美味或闲适的中西式餐馆，从春天开始，从老板到厨师和服务人员都变成打包员、客服人员和快递人员，这样硬生生反反复复也是一年加一年，这样硬生生虽然关闭一些店却也网络时代无接触地开启新的生意模式。在前线与病毒共存的各行各业的人们，不用服偶像，偶像在打造自己人设又召妓约炮的时候，我们完成了自己的蜕变，所以不服自己不行，人的创意和意志力为何这么强大，答案只是“活下去才是最大的创意动力”。人和社会存在那么多年，要坚信我们能挺过去，能坚持等到明天，找到出路。

不要让未来的你，讨厌现在的自己，只有自己努力变成自己喜欢的那个自己。与其祈求生活平淡点，机会更多点，还不如自己强大点。2022即将初来乍到，多多关照，新的一年，过不去的坎别再放在心上，忘不掉的人也该告一段落，新的征途上，关心身体和心情，有个美好的梦想，面朝新的一年，花开不怠。愿从今往后的你，别爱得太满，别睡得太晚。往后的日子是全新的，未知的，我们都不要再回头看了。

但是，偶尔还是会回头一瞥，看到今年的夏天，6月的某个日子，我们不得不和生命中的某位好友告别。有些朋友难遇，却无缘常伴今生。有时候觉得，在人生那么多用力的人际关系里，夫妻、兄弟姐妹、父母子女、生意伙伴，因为爱得浓烈，绑得过紧，所以常常惨淡收场甚至体无完肤。而只有“朋友”的关系，志同道合，舒适相处的就总能长长久久。也许正因为没有期待，结果更好就锦上添花，没有结果也顺其自然，心一转，皆欢喜。所以从年轻时起就要注意结交朋友，那是人生最值得的投资和回报，尽管看起来好像没有什么回报。送别友人，万般不舍，一位如此热爱生活，关心朋友的好好先生就这样突然离开，人生何处话凄凉，空留下那些喝过的好酒，热议的话题。

所以往事清零，爱很随意，2022只希望活得开心，不再回头，不再将就。不管背影沧桑，2022要笑得漂亮，南墙已撞，故事已忘。走过2021，才发现余生并没有那么多来日方长，愿2022的日子里，放眼望去全是自己喜欢的人和事！要好好吃饭，好好睡觉，好好挣钱，好好享受人生。不为不值得的人生气，不为不值得的事失意。

2021年辞旧迎新的时候，没想到我们会看到优质偶像那么戏剧性的离婚大戏。作为吃瓜群众，唏嘘难免，声讨不必，谁也不比谁高尚。真摊上事，你比你自己想象的要现实得多，软弱得多，也坚硬得多，有保护必有伤害，都是立场角度问题。婚姻不过功能一场，他付出他的代价，你付出你的代价。没离的，多是没条件离，有几对深爱的呢。将来婚姻制度迭代或消亡，今日离婚之“代价”都将是历史之滑稽注脚。

新的一年不要再让自己受伤了，学会照顾自己，真正要靠自己的一年。愿你依然相信爱情，也愿你能够幸运地遇到。愿你被宠被爱，却能成熟稳重。也感谢经历的挫折和磨练，它们让你成熟与坚强。不管过去的一年，是顺利还是失意，是快乐或是伤心，都要打点心情，带上梦想和努力，拥抱新的一年！今天再大的事，到了明天就是小事；今年再大的事，到了明年就是故事，凡事开心点。

交稿的时候，已坐上前往洛杉矶的航班，千辛万苦的准备，长途跋涉的团圆，在这个冬至但愿新年快乐，顺利。