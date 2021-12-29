点智慧：声音一直都在

“生活中过分用心着意，也一样不好…”

星云大师说：分享故事：智者拖着疲惫的身体回到家中准备入寝，一熄灯躺下就听到窗外传来规律的声音“咚、咚、咚”，在宁静的夜晚，声音显得清晰。智者想：“这是什么声音啊？”直觉联想该不会有小偷要行窃？起身左顾右盼了半天什么都没看到，只有那机械式的声音依旧持续。

最终智者只好作罢躺回床上，整晚就这样伴随着声音辗转难眠。隔日早上，智者再想查个究竟，终于发现原来是紧邻窗边的水塔装设了设备，所发出的机械声音啊！

智者心想，如此清晰的机械声，每到夜晚，该怎么入睡？果然，当晚他钻进被窝后，就听到持续不断机械声，但想到这设备不可能拆除，难道日后就这样不用睡了吗？智者念头一转：算了，就当成木鱼声吧！此念一转，没想到他竟然很快就进入了梦乡。

往后的几天，智者每晚都伴随“木鱼声”轻松入眠。智者每早醒来，心里想着，这算不算现代版的“朝朝共佛起，夜夜抱佛眠？”

烦恼

我们的心要是整天轻忽草率，心不在焉固然不好，但若在生活中的点滴过分用心着意，也一样不好，妄生烦恼。

我们若能认识自己，于无住无着中安了自心，就如所谓的：“只要自觉心安，东西南北都好”；经上也说：“心净则国土净”，即使我们处于冰天雪地、焚风熇火，抑或寄身荒山野幕、茅蓬草庐，一样都能安心立命，怡然自得。

当声音响起，我们可以用慈悲去“敲门”；就如智者一样，这个机械声到底是什么？是干扰睡眠的障碍？是提起正念的警策？到最后，这个机械声到底存在还是不存在，但它存在或不存在重要吗？很多时候，我们可以决定生命中的有无；如果真的无法决定有无，那我们可以定义因缘的好坏。

管理

我们的心、我们的思想，特别需要我们的管理和关照。我们的思想是否正确？我们的见解可以吗？我们的看法中道吗？这些都要管理。能了解、观照自己的思想、看法合理不合理，对我们的人生会有很大的帮助。思想看法合理，凡事都会顺利；如果不合理、不安心，就会很烦恼，尤其是在与人的相处上。

就像水沟，平常不去疏通、清理，就会积垃圾、长蚊虫，对生活的环境带来脏乱。同样的，人心不去管理、治理，就会不断的制造烦恼。可以说，人的一生，从身到心，从内到外，从家庭到社会国家，都离不开心的管理。