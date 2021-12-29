岁末从国外回返，是忧心忡忡压力爆棚的过程。每天更新时而惊悚时而混淆的冠病信息，让原本应该喜悦的岁末假期变成惶恐。下飞机后被检测出感染了冠病当然自叹倒霉，后来再被通知是奥密克戎，不仅得被送往隔离中心，还连累一路接触到的人，就是不幸了。

这是一些岁末刚从国外度假回返不幸被奥密克戎盯上的朋友的心声，整个心惊胆跳的过程和有点混乱有欠理想的安排，让他们大吐口水。当然，很多人暗地里幸灾乐祸，说选择在这个时候出国就得准备面对风险，确诊冠病几乎是自找。

真是这样吗？也许在一定的程度上是。经过被疫情玩转的两年，一些人或许已经对未来有了一个大概的预设，一些觉得不能再让病毒左右人生，于是豁出去与病毒正面交锋，另一些选择认命，继续活在病毒阴影之下。而我，选择在今年初始就用思维和文字写下了一些“疫言”，将疫情的黑暗阴影，化为创作的动力。

疫情第一年，感觉是白白浪费了一整年。疫情第二年，我告诉自己不能再让病毒蹉跎我的岁月。于是在365天前，今年开始的第一天，我动笔写了最新文字作品《疫言2030》（Covidivination 2030）的第一个字。我督促自己一天写一则关于疫情的幻想小故事，告诉自己要写半年，写足100则。结果在5月结束的时候，我真的写了100则短故事。

岁末将近，一些疫言居然应验了。动笔初期想象的现在出国得偷偷摸摸最好不要张扬，以免招来妒忌者的红眼诅咒情况已经出现。没接种疫苗者哪里都去不了的情况也早已成为现实，但会不会“变本加厉”以后连呼吸的空气都得分接种没接种？在社交距离和种种限制下，未来的祖父母会不会再也没拥抱孙儿的机会？当疫苗后遗症多年后真正显现之际是祸是福？病毒会不会是外太空来物？因为冠病而丧命的人，他们的鬼魂能不能得到安息？

这是我第一次着笔创作中英双语微型小说，以疫情为灵感，以2030年为时间点，探讨十年后的疫情世界。疫言，有预言的意思。作为微型幻想故事，我在幻想与现实之间尽量寻找一个平衡点，通过目前的局势想象未来会发生的事。我对自己到了这个年龄仍能坚持继续创作感到安慰，因为原本以为做不到，所以也没特别认真对待。但做到以后，却对自己还能有所表现而有了很大的满足感，那是一种自我肯定，证明了自己还有用，至少在被疫情困扰的年月还能继续用文字创作，生命没有被疫情浪费掉。

我想起当年半工半读修读博士学位的艰难，间中无数次要放弃，却不舍浪费七年的时间和学费，于是次次挣扎逼自己振作起来。这次写《疫言2030》也一样，也有心情突然很沮丧几乎写不出的时候，但次次都心有不甘，不想因为疫情而浪费掉剩余的生命力，不甘心将生活动力败给疫情，于是又再敲敲脑袋，不是为了给谁什么交代，只是自己的KPI。

这些在不安静的年代起伏的情绪，不一定只能用社交媒体、音乐、视频来记录，文字有时能发挥更大的作用，特别是当情绪很纷乱的时候。因为我相信，一个创意人，不管是音乐创作者、电影工作者，还是文字工作者，当环境特别恶劣，当思绪最混乱之际，往往就是创意倾巢而出的时候。

当病毒一次又一次将我们从过山车的情绪中翻来覆去，我们更得从中找到可以让自己坚持存活下去的理由和动力。《疫言2030》是微型幻想小说，也是对这场世纪疫情的创意记录，更是我的岁末疫言，但愿我的读者也能从中找到共鸣和安慰。