“不是修别人，而是修自己…”

星云大师说：分享故事：两个水桶一同被吊在井口上。其中一个对另一个说：“你看起来似乎闷闷不乐，有什么不愉快的事吗？”另一个回答：“我常在想，我们所做的一切，真是一场徒劳，下去了重新装满，随即又空着下来。”

第一个水桶却笑着说：“我倒不觉得如此。我一直是这样想的：我们空空地来，装得满满的回去！”

轻贱

如何看待人事，是一门学问。我们在俗世，除了自怨自艾，也很容易就把他人看成是不好的人，对于对方所做的一切，怎么看都不顺眼。但如果我们愿意在生活中修行，我们可以把他人当作镜子。看到别人优秀，自己不应心生嫉恨，而是见贤思齐，也要做更好的自己。看到别人的过失，不是一味指责，而是要反观自身，看看自己有没有这样的问题。而所谓修行，关键就在于，不是天天想去修别人，而是首先要修好自己。

时刻自我观照，就是我们每天要做的功课，这样才能看清自己的本来面目。例如我们平时总不自觉地眼高于顶，对人轻忽卑视，看不起别人，当下就已显示自己的修养不足，见浅量窄；日子一久，别人也会同样的瞧不起你。

所以轻贱他人，就是自取其辱的开始。而轻贱自己，也终将让我们走不出消极的圈圈，能提起勇气面对一切逆境，我们才能有改变的可能。

人道

不管修行或修心，就应该从生活里确实来修。衣食住行、行住坐卧之间，乃至做人处事、交友往来、举心动念、晨昏日夜，都可以修行。做事勤劳负责，求全求成；做人诚实正直，求真求圆，都是修行。凡是交往，情真意切；凡是接物，至诚恳切，就是生活中的修行。其他诸如经商的人，将本求利，货真价实，老少无欺；当官的人，为民服务，守信守法，就是生活中的修行。

生活中的修行，就是要让自己做人无亏心于天理、无负于人道。如一般人讲，做人要诚实、信用，要孝顺父母，要忠于朋友。能说到做到，培养自己的力量，慢慢就可以“心能转境”，自然就能发挥力量。

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