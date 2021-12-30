盐似渺小而不小。世界各地的经济史或文化史，盐都扮演过重要角色。李白笔下的丰收年：“鱼盐满市井，布帛如云烟。”曾是令人向往的人间盛景。

读新闻时读到泰国明年起征收盐税，说是借此让民众减少盐的摄取。这新闻不大，却引人遐想，泰国人一贯重口味，爱吃咸，也嗜吃甜。征收盐税，真能改变泰国人的饮食习惯？

盐是一种奇妙的东西，看似渺小、便宜，微不足道，但大多数人一日三餐离不开盐，而且盐能为食物提味，以盐调味的美食别有风味，如广东、客家名馔盐焗鸡，潮汕菜盐焗虾等都是好吃的菜肴，至于盐可消毒、杀菌等就不赘言。

由于过去盐税重，从前的盐商爱走私以避税，而盐商之富有，也是自古闻名。我对盐商、盐枭，走私盐这类名词并不陌生，这要归功于司马中原的传世之作《狂风沙》，中学时代曾经接连几天，捧着厚厚两大册，篇幅近百万字的《狂风沙》看得昏天暗地。小说以民国初年走私盐的私盐贩子为故事主线，书中刻画的英雄人物关东山关八爷则为私盐贩之首。小说细说贩私盐的六合帮，在关八爷领导下，运盐路经万家楼、盐市，一路打土匪，助盐市抗军阀，英雄故事背后是盐城战役等中国现代史上军阀割据的风云史。

司马中原对“盐枭”别有诠释，看他娓娓说着走盐与盐枭：“在江淮一带，走盐已成为荒乱年成人们赖以为活的普遍行业了；盐枭们虽流品较杂，可不像一般传说中那样蛮悍，他们多是乡野上贫苦人，从他们愚拙的动作和朴讷的谈吐中很容易辨明──褴褛污秽的穿着，带一股盐渍和汗水混合的酸味……”

司马中原又谈到清末及北洋时期盐政的混乱，“官商勾结和暗无天日的垄断”，当年读小说不求甚解，并不懂什么是“盐政”，更没有想到进一步去了解司马中原所说那“官商勾结”的清末盐业。几年前看了中国电视剧《大清盐商》，意想不到从中对清朝盐商、盐官、盐政有较清楚的认识。

《大清盐商》虽是电视剧，但由于制作严谨，剧本不浮夸，称得上是一部高水准的历史剧。剧集内容就如其名，剧中人大多是清末扬州富甲一方的盐商。剧情开始自一本盐商与盐官之间秘而不宣的账本，故事以乾隆时期著名的贪污案“两淮盐引案”为历史背景，剧中所涉人物、事件，在当年的扬州都能找到原型。实力派演员张嘉译饰演的盐商首领汪朝宗，其人物原型即清代客居扬州，经营盐业的徽商巨富江春。电视剧一方面刻画扬州盐商的明争暗斗，另一主线又描绘了盐商与盐务衙门之间错综复杂的关系，剧中官商之间既相互勾结，又因利益关系勾心斗角。

天下三分明月夜，二分无赖是扬州。相较于《狂风沙》中私盐贩子在风沙与荒野中走盐的情境，《大清盐商》里的扬州盐商过着穷奢极侈，歌舞升平的日子。剧中涉及“两淮盐引案”的人员大多为两淮一带的盐政官员和盐商，涉案银两数额之大，更叫人瞠目结舌。而当时两淮地区的盐政覆盖范围包括湖南、湖北、江西、安徽、河南和江苏。这案件一度震惊朝野，在乾隆追查到底下，大清才子纪晓岚也牵连其中，并为此被发配伊犁三年。

看《大清盐商》第一集即引人入胜，一边是乾隆急派广东巡抚阿克占继任两淮盐政，赶赴扬州催促盐商捐输100万两银子军饷。另一边，盐商汪朝宗等人收到从京城急送来的小铁盒，里面一半茶叶，一半盐。汪朝宗心领神会，有人通风报信，以“盐”和“茶”暗喻及警醒他们，朝廷要严查扬州盐务了。这一半茶叶，一半盐的情节其实源自乾隆着手调查“两淮盐引案”时，事先得知消息的纪晓岚，向其亲家两淮盐运使卢德恭通报消息的史实。剧中另一人物卢见曾的原型也即卢德恭。

中国各朝代从来都强力管控食盐，而所谓“盐引”，简单的说，是朝廷发给盐商的盐业专营权。换言之，盐商必须向朝廷支付费用以取得盐引，才可合法售卖食盐。因此，有人说，“盐引是封建政权的财源”，负责向盐商发盐引的官吏则称为盐运使，也叫盐政，主管地方盐务。在清代，盐引更成了朝廷大肆聚敛财富的手段。清朝大量以盐引来补充国库，看过的史料说，扬州盐业支撑着大清四分之一的财政收入。

手边正巧有本新书《盐的世界史：从奴隶社会到全球化时代》，法国学者让·克洛德·奥凯在书中对盐细说从头，从盐的形成、生产，盐的销售、消费，各国的盐税制度，甚至在全球化过程中盐发挥的作用。

有意思的是，书中提到“由于财政常常拮据，国家为了收取公共服务所需费用引入了向包税商预收税收的制度”，这和中国的“盐引”有异曲同工之妙。让·克洛德·奥凯也提到了，法国在百年战争期间征收越来越重的盐税。“几乎所有国家都征收各种形式的盐税，它带来了高额收益，因为盐必不可少的。”

盐似渺小而不小。世界各地的经济史或文化史，盐都扮演过重要角色。李白笔下的丰收年：“鱼盐满市井，布帛如云烟。”曾是令人向往的人间盛景。