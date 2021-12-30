地球人类，我们又很奇妙地过了一年。或许，我们当中有人已慢慢地，开始懂得——活着，能身心安定，虽惨淡如凉开水，原来不为是个奇迹。

就要过去的这一年啊，我们挣扎于各种紧缩与开放之间，各种所谓的自由之间，各种地水火风不调的灾难之间，各种生存与生计的矛盾之间，各种虚实欺妄的人设崩塌之间。嗯，或许吧，2021年犹如毕加索那幅《哭泣的女人》，各种眼耳鼻舌身意的曲扭错位，支离颠倒中，轮廓又在浓烈色彩与劲利笔触中，竟全然完整呈现着隐忍的悲凄。

我们人身行动多少都被个人自我与防疫条例，谨慎地约束着。当然，那也看你身处地球哪一角落，与你相信的所谓自由，终究是什么个样儿。人身局促的空间里，我们如被赶上架的鸭子，速速加快生活数码化，为生计奔波。这数码时代的云游，将继续考验着我们人类于天地间浮游的人生意义。生活，既在周而复始的单调中，也同时变化多端。2021年成了元宇宙元年，又排山倒海推出新潮玩意。嗯，或是生意？NFT，又是个什么玩意啊？

拼音输入声母，成了“闹翻天”？投资或是投机，新潮儿还是弄潮儿，全球90后00后，亦步亦趋，强攻着创富新前沿，在“万物皆可 NFT”的思潮下，非同质化代币（NFT，non-fungible token）屡屡创新高的数码化资产交易，成了串连虚拟与现实的“神秘代码”，跃跃挑战新金融。

两年多人不出门脑洞没停歇，落寞的欧洲奢品专柜，无法演奏演出开画展的艺术家等，无不想方设法开辟新天地。于是，天价数码藏品蜂拥出世，如梦幻泡影。王家卫首部1分31秒的NFT电影，用了电影《花样年华》梁朝伟与张曼玉开镜的第一天拍摄片段，今年推出《花样年华—— 一刹那》全球唯一发行版，新币75万元创下亚洲NFT电影最高成交价。

相比2000年《花样年华》，1小时38分钟，当年采购新加坡影视与院线全部版权的价格，鸡毛蒜皮。21年后，男女主电影中的未圆满，成就了王导的扑满。抖音碎片时代，21年后，还会剩下多少电影经典来创一刹那新富？这年，我们地球人类体验着外太空宇航员与地球人同步连线直播的宇航科普课；富豪们初尝了外太空旅游；全球富国接二连三忙着打迅速迭代推出的疫苗，穷于应对不断变种的新病毒。

来年，当我们继续奇迹般地向阳善良活着，没NFT却心安如常。恭喜，其实您还有宇宙银行存款，正增长呢。