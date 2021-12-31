“归处是，我们要建设人间净土…”

星云大师说：假如我问一个问题：“你们住在哪里？”所有人大概会回答：“住在父母家里，长大结婚可能就搬出去。”可住在哪里，可以从广义的角度来看。《金刚经》有一句话：“不住色、声、香、味、触、法”，那是因为，在我们的一生中，我们都和六尘脱离不了关系：一、色：那是有形、有相、物质的形态，如我们买的屋子和汽车等；二、声：听故事，好听，忘了吃饭；听音乐，好美妙，听到忘我、隨之起舞。但是，再好的声音、赞美的声音能从早到晚吗？三、香：人人喜欢。有一些女性住在香里头，花香、香水、胭脂花粉，全身都要有香味，自己喜欢，也欢喜让人闻到自己的香味，让人羡慕自己是香花美人。但是香味不久长，甚至可能因此带来祸害；四、味，喜欢吃好的。比方我欢喜山珍海味，尽管欢喜吃滋味，也不能经常如我所愿。五、触：就是感触。例如：这件衣服穿在身上不舒服，凡太硬、太软，太热、太冷，感到不适意，都是触觉。

我们每天都会接触到世间的一切，如一切人、一切声音、各种艺术，接触到爱情，好欢喜，爱很甜蜜，这也没有错，但这些能持续多久呢？还有六、法，指一切事物。如：茶杯是法，麦克风是法，把这个闹钟拿走，把这个东西拿去拿来；这件衣服的颜色我不喜欢…这都叫做法。然而，我们会不喜欢，可是你欢喜的东西，都能得到吗？

所以说，我们住在哪里？就住在色、声、香、味、触、法里，这个叫六尘。尘，就是尘埃，由于世间有这六种尘埃，会蒙蔽、盖覆我们清净的心灵。

欢喜

憨山大师有诗偈说：“红尘白浪两茫茫，忍辱柔和是妙方，到处随缘延岁月，终身安分度时光。”说明不管世间有种种的业力、轮回、流转、升沉、善恶、好坏，随缘就会安住；《金刚经》也要我们不住在六尘里面，这里面是肮脏、会无常变化、不实在的，是骗我们的、短暂的，不能久留。

而要脱离这样的境地，关键词就是“无住生心”，而一般人确实很难明白“无住生心”的意思，将它缩小范围来说，那就是我们要住在欢喜里面。

人到世界上究竟有什么意义？就是要有欢喜，如果不欢喜，什么都不得意义。所以我们要把欢喜布满十方世界，我们要为欢喜而工作，给人信心，给人欢喜，给人希望，给人方便；我们给人欢喜，自己就住在欢喜里面；给人家希望，自己也住在希望里面。

唯心

住在哪里，最重要的归处是，我们要建设人间净土，更可以建设唯心净土。在世间与人计较比较，不能知足满足，心中充满猜疑忿恨、贪瞋痴，那就是地狱。如果能忘却人我是非，心胸广大，包容一切，慷慨布施，欢喜赞美，处处用慈心待人，那就是净土。

如经上所言：“随其心净，则国土净。”这个世界是善是恶？是好是坏？可以随着我们每一个人的心而变动。什么是心内的净土？其实这就取决于我们要“住”在哪里。

新的一年即将到来，我们是否有决心要改变，就看自己能够领悟了。