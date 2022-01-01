“我们的烦恼有获得解决吗？”

星云大师说：分享故事：苦恼的年轻人向智者救助，希望智者帮助他灭除烦恼。智者说：“看来你被烦恼消耗了很多能量，我来帮你挠挠痒吧。”年轻人听后感到奇怪，烦恼和挠痒有什么关系？但是碍于智者的情面，他任由智者安排。

没想到，智者只是轻轻在他背上挠了一下，就再也不理他了。而年轻人突然觉得自己真的痒得难受，很想智者再帮他挠一下。在他的请求下，智者又帮他挠了一下，这下倒好，这一处那一处，感觉痒痒的地方好像越来越多。于是他又请求智者继续帮他挠痒。

过一阵子，年轻人觉得好多了，起身要告辞，智者问他：“你还有烦恼吗？”因为一直将注意力集中在挠痒上，烦恼早就抛到九霄云外。年轻人摇头答没有了。

智者看着年轻人说：“你让我帮你消除烦恼，但是烦恼是什么呢？它是什么颜色，什么形状，从什么地方来，又去了哪里？其实我们的烦恼就像挠痒，本来没什么事，但是你闲来无事去挠它一下，结果反倒越挠越痒。烦恼也是这样，本来没什么事，你却偏偏去琢磨，结果越琢磨越烦恼。世上本无事，庸人自扰之，一切都在你这颗心的取舍啊！”年轻人听后若有所思。

交锋

新的一年明天到来，我们的烦恼有解决吗？其实把自己的人生安排得忙碌而充实的人，是不会有烦恼的。为自己而烦恼理当奋起，为他人烦恼又是何必？烦恼来了，正是在提醒我们要好好安排自己的生活，不要被他人左右而虚度人生。在我们的人生，一定会碰到失意、无助、矛盾、甚至是恐惧等，这些都是烦恼在我们生活中的各种体现。

人人都会有烦恼，不同的是，在与烦恼交锋时，是哪一个能更快地胜出？所谓“烦恼即是菩提”，意思是烦恼就是智慧。突破愤怒的烦恼，我们就能开阔心量；突破恐惧的烦恼，我们将变得勇敢；突破贪心的烦恼，我们学会感恩。我们能看清楚烦恼的本质，就能从中提炼出人生的智慧，就不会畏惧烦恼，从烦恼中成长。

原谅

烦恼大部分都是从比较、计较而来的，我不比较不计较，自然就少烦恼。世间有很多事你要想得开、看得开，不要嫉妒，别人好我们要献上祝福，千万不要自己一直在怨恨，为什么别人就是会比我好？如果只能如此，那就是徒增烦恼。

我们也不要去要求别人非要做到怎么样，也不要事事要求别人依着自己的方法做。人本来就各有各的个性，如果别人不合自己之意就生气，烦恼就会趁着我们心智愚昧、无明的时候入侵。

经上有句话说：“耻有所不知，耻有所不能，耻有所不净，回入于大乘”，如果只想到自己很好，经常自己原谅自己，总认为：“我就是这样的看法，我本来就是这样嘛！”如此就不能改进自己，烦恼也就无法去除。

要去除烦恼，最好的方法就是行“三好”，即做好事、说好话、存好心。因为我们能做好事、说好话、存好心，别人就会赞美、尊敬我们，我们当然就没有烦恼了。