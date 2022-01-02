“学习在生活中行慈悲…”

星云大师说：分享故事：小男孩患有脊髓灰质炎（一种急性传染病）而留下了瘸腿和不整齐的牙齿。 他有强烈自卑心，感觉自己一直被忽略，没什么朋友。一天，小男孩的父亲买了一些树苗，他叫孩子们每人栽一棵树。父亲说：谁栽的树苗长得最好，我就送他一份礼物。”

小男孩根本不认为自己能种出好树，潜意识中还希望自己的树苗早点死，因此，他浇过几次水后，再也没去打理它。可一段时间过去， 小男孩再去看他种的树时，惊奇地发现它不仅没有枯萎，而且还长出了几片新的叶子。 与兄弟姐妹们种的树相比，他这棵树显得更加嫩绿和有生气。

父亲一看，为小男孩买了一件他最喜欢的礼物，并对他说：“从你栽的树来看，长大之后你一定是一个出色的栽种者。”从那以后，小男孩渐渐地思想不再那么灰暗。

一天晚上，小男孩睡不着，他想起老师讲过，植物一般都在晚上生长，就想去看自己种植的那棵小树。当他来到院子，却看见父亲用勺子在向自己栽种的那棵树泼洒着什么。刹那间他明白了，原来父亲一直在偷偷地为自己栽种的那棵小树施肥！他回房间后大哭了一场。 几十年过去了，瘸腿的小男孩再也不是当年那个自卑的人，他还成了美国总统，他就是富兰克林·罗斯福。

宽广

新的一年来了，我们要学习什么？我们应该学习在生活中行慈悲。慈悲就是情爱的升华，观世音菩萨的大慈大悲、救苦救难，就是爱。爱就是为了你好；爱你就要成全你，要尊重你，要给你自由，要给你方便。爱是美的，爱是善的，爱是真的，爱也是净的。

我们应该学习诸佛菩萨和圣贤，把爱从狭义中超脱出来，不只是爱自己、爱家人，更要爱社会大众、爱国家世界。我们要用慈悲去扩大所爱，用智慧去净化所爱，用尊重去对待所爱，用牺牲去成就所爱。人与人之间若能相亲相爱，则宇宙世间，何其宽广。

庄严

然而今日社会，许多人滥用了爱，丑化了爱，例如对美色的贪爱，辣手摧花；对金钱的贪爱，窃盗贪污；对不应该为自己所有的贪爱，非法侵占。这些被错用的爱，许多时候都出自人的私欲，例如感觉自己被忽略，就心生恶念，做了坏事，然而，我们一定要明白，不是好因好缘的爱，最终只能是害人害己。我们的人生，“最易变的，不过就是感情；最凉不过的，不过就是人心”，能领悟这一点，将爱净化，用菩萨的慈悲去让别人感到温暖，理解缘分，就是懂得因果报应。

经上说，我们要“爱人如爱己，率己以随人”，世人都应该过中道生活，要用智慧来领航所爱，要用善美来成就所爱，要用德行来加持所爱。人的生命从爱而来，吾人更应用纯爱、真爱、慈爱、净爱，来庄严美好的人间。