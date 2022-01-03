“人格和道德的有无…”

星云大师说：分享故事：老禅师有个勤奋做生意的信徒。一天，信徒去找师父，他说：“我太累了，一直在忙，但完全不知忙的意义在哪里。”禅师沉思后说：“你把一个碗拿来，再去给我拿几个核桃过来装满。”

十来个核桃一放到碗里，碗都装满了。禅师问：“你还能拿更多的核桃往碗里放吗？”信徒摇头。师父就说：“碗已满了是吗？你再捧些大米过来。”信徒又捧来大米，他沿着核桃的缝隙把大米倒进碗里，竟又放了很多大米。信徒说：“原来碗刚才还没有满。”师父问：“那现在满了吗？”信徒说：“现在满了。”师父却要他再去拿水。

信徒拿了一瓢水往碗里倒，这次连缝隙都被填满。禅师问信徒：“这次满了吗？”信徒看着碗满了却不敢回答，他不知道师父是不是还能放进去东西。禅师笑着说：“你再去拿一勺盐过来。”老禅师又把盐化在水里，水一点儿都没溢出。

禅师问：“你觉得这说明了什么呢？”信徒说：“这说明了时间只要挤挤总是会有的。”老禅师摇头，说：“这并不是我想要告诉你的。”

接着，禅师又把碗里的那些东西倒回到盆里，腾出了一只空碗。禅师慢慢地操作，边倒边说：“刚才我们先放的是核桃，现在我们倒着来，看看会怎样？”

禅师先放了一勺盐，再往里倒水，倒满之后，当再往碗里放大米时，水已经开始往外溢，而当碗里装满大米时，禅师问信徒：“你看，现在碗里还能放得下核桃吗？”徒弟摇头。

禅师说：“如果你的生命是一只碗，你就要很清楚地知道，要把什么先放进碗里是非常重要的，比如说注重道德和人格；如此次序不对，一味地倒入各种名利物质，那将让你失去人生的目标，不知忙的意义是什么啊！”

一念

宋朝的明教契嵩禅师曾譬喻说：在我们的观念里，生为帝王是最崇高伟大的，有享受不尽的荣华富贵，能掌握无上的权势威力，是千万人羡慕而不易轻得的厚爵高位。但是有权无道，或有钱无道，虽能享受一时，却无法名垂千古，甚至还会遗臭万年；高风亮节的道德才是人生最珍贵的财宝。

关于什么是道德，什么不是道德的问题，其最主要的关键在于我们的一念。如果心里的一念是慈悲的，以预防为出发点，而不是存心杀害，如此，纵使构成杀害的行为，罪业也是轻微的、合乎道德的；相反的，如果出于恶心、瞋心而蓄意杀害，那就是不合乎道德。即使尚未杀害，在起心动念的当时，就是不道德的。《尚书·大禹谟》说：“道心惟微，人心惟危。”我们要谨慎地守护我们这颗心，使它起心动念都合乎道德准则。

随喜

普贤菩萨十大愿中，有一愿为随喜功德。随喜布施的功德，甚至比有钱人捐献财宝的功德更大，更不可限量。随喜的道德，在日常中就能随时随地去实践。譬如点头招呼，举手之劳的服务，恰到好处的赞美，真诚的关心，都是随喜的道德生活。当我们吃到珍肴美味时，请朋友来共尝，会觉得食品的味道更芬芳。当我们听到金玉良言时，转告朋友一起分享，会感到人生的境界更宽广。而若能将这样的观念，布施给自己的朋友，甚至一切不认识的人，我们的生命会更美化，生活更充实、更有意义了。