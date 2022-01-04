“信仰宗教，应该是寻求心灵的自由…”

星云大师说：分享信息：在神庙里，我们经常可以看到信众，手中持着线香，双膝朝神明案前一跪，喃喃祈求着：“神明啊，请你保佑我升官发财，中多多中大彩。神明啊！求你保佑我的儿子考上大学，女儿嫁一个理想的丈夫。”

神明是否灵验也不管，总之如此一求，心里感到一切都很满意，在袅袅升腾的烟雾中，似乎神明也频频地向他们微笑点头。

规律

一个不肖的子孙，只知向父母要求；真正孝顺的子女，只想奉献给父母。宗教的信徒也是一样，有出息的信徒，只求能奉献给宗教、给众生，不为自己求什么；没有办法的信徒，才想向宗教企求。不求什么就无所得吗？事实上，有心栽花花不开，无心插柳柳成荫。无所求，将来所得到的更多，《金刚经》不是指示我们无相布施的功德更大吗？

我们要把自己的幸福、欢喜布施给人；你们要有我不入地狱，谁入地狱的气度；要牺牲自己，成就别人。两者比较之下，有的人心想：信佛，一切都要给人，我不是什么都失去，什么都没有得到吗？信神，神会给我黄金美眷、功名利禄。算了，我还是信仰神明好了。但世间的得到与失去，其实都脱离不了因果的规律啊！

如法

我们求助于神明的保佑，如果是如法而求，不做违背因果之想，就等于官员，不是用贿赂，不是私相授受，不是私自图利他人，不是假公济私，那么在合情、合理、合法的情况下，都能获得一些助缘。 平时我们看到一些人对神明有所祈求，如想中横财时，总是备办三牲四果到庙里拜拜，或是承诺装金塑像；其实，人与神道交往，更该要以道德、信仰、慈悲来广结善缘，才能得道多助。

所谓因果，种什么因，得什么果；我们想怎么收获，就须先怎么栽种。所以一个人只要自己培养的福德因缘具足，即使没有神明帮助，只要缘分一到，什么都能如愿；如果没有福德因缘，即使向神明求助，不说神明不能私自以他的权力来决定一切，即使他有神通威力，如果不依法行事，也不称之为神明。