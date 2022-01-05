点智慧：当我们开始傲慢

“除了不可傲慢，也要讲究不轻后学…”

星云大师说：分享故事：《三国演义》中有一个马谡失街亭，孔明挥泪斩马谡的故事，许多人都熟知。马谡为什么会失街亭？其实他并非庸能之辈，还是一个有才之将。原因就在于他傲慢，性情执拗，自以为是，即便是对孔明的忠告亦听不进去，还自诩“某自幼熟读兵书，颇知兵法，岂一街亭不能守？”更何况是副将王平的谏言，因而不理不睬，致使汉中之咽喉的街亭落入司马懿手，自己也落得个悲惨的下场。

谦卑

在人生的道路上，我们都会得到升迁乃至被重用的机会，一些人却在这个过程中变得傲慢，并开始以怀疑的眼光看待别人的意见。傲慢不仅让人反感，也会让人感觉官僚，不愿意和我们相处。我们一旦没有人缘，做起事来就会不得办法，没有通路。懂得用谦卑来折服心中的傲慢，去除个人主义，与部属集体创作，才能拥有好人缘，得到他人协助，这就是一种无形的管理。

除了不可傲慢，佛门里也讲究不轻后学，教人不能看轻后辈，要不耻下问。文殊菩萨向年仅八岁的妙慧童女顶礼，世人不是称赞妙慧，而是赞叹文殊菩萨的虚心谦下；赵州禅师八十高龄仍四处行脚，向年轻禅者问道，后人不是夸赞青年学僧的学问，反而尊重赵州的谦虚与好学。可见谦卑待人、不轻后学，不仅能学到他人的优点与长处，还能赢得别人真心的敬重。

自觉

人之所以会傲慢自负，是觉得自己在某方面比别人还好，譬如才能和知识。如果他又很受别人肯定，那么他就会愈来愈傲慢。但是人毕竟不可能永远往上爬，总有个顶点，等爬到顶点时，一定会往下坡走。因此，自负对一个人并不好，最低限度，交不到朋友。

然而有慢心的人，常常并不自觉。虽然有很多烦恼，可是不知道这些都是慢心所引起的，譬如他们常觉得自己是自信而不是自负，其实两者是不同的。自信是说有自知之明，也就是明白自己有多少才能、能够做些什么事、达成什么样的任务。而自负是自认为有这样的能力，但是却不一定能够做到。

我们的一切行为，应该从反省自身做起，不圆满是自己有烦恼；心有慈悲，我们就没有看不起的人；心有智慧，我们也就没有看不惯的事。