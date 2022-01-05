我们可以让自己过得更好，让难题不再复杂难解；事在人为，就是我们的魔法。

过了圣诞，就要准备迎接元旦。画插画分享是必不可少的。圣诞插画可借鉴的元素较多，可发挥的空间更广；相对的，元旦插画有时候反而不知该画些什么好。

今年的元旦画作，其实呼应着去年的第一幅作品。2021年，画笔下的小王子仰望绚丽星空，对着划过的一抹流星，许了个新年心愿；2022年，我让小王子指尖一点，施展小魔法，为红狐狸绽放属于他们的小花火，如同让愿望开着花。

全新一年，崭新365天，不奢望大辉煌，但期待小小璀璨还是可以的。2021并没有过去，它只是华丽转身以2022的姿态登场，去年还没完成来不及实现的愿望，今年就继续努力，继续加油，继续在指尖绽放属于自己的小小灿烂！

就在元旦前三天，某网友在社交平台发来私讯，分享她邻居女儿的小故事。小女孩不久前与全国小六生一样，忐忑领取了自己这一生第一份会考成绩。奈何小女孩成绩不如预期，选择中学方面比较困难，人生的第一次挫折悄然而至。父母考虑让她复读，女孩不愿意。网友与邻居友好，往年圣诞都会为小女孩准备礼物。女孩喜欢画画，她都会送女孩各种画画材料。这回情况特殊，网友思索再三，决定送小妹妹一幅我的作品，并留下鼓励话语，对她说这幅画的作者是本地全职的插画家，只要调整心态，坚持努力，发挥所长，画画在新加坡也是有出头天的。

本期专栏见报时，女孩应该已披上新的校服，开展属于她的中学旅程。画画的天赋是她的，没有任何的挫折能将之改变。

昨天偶然看到一段网络视频，受访的女嘉宾谈起小时候见母亲为了省些钱，家中大大小小的维修，总选择亲力亲为，补屋瓦、贴墙砖，甚至修收音机。那是互联网还没出现的1980年代，无法凭指尖在键盘飞舞，就可轻易找到各种DIY动手做视频。某天女嘉宾按捺不住，问母亲怎么什么事似乎都难不倒她？哪知母亲一脸困惑，反问道：这很难吗？没什么大不了的啊？生活中任何事没你想象的复杂，想做的只要动手去做，就能做到啦！

借女嘉宾母亲的原话：Everything is figure-outable! （凡事皆有破解之法）

的确，人生不可能事事皆如意。遇到难题时，就可告诉自己，既然是难题，就必然可破解，事在人为嘛！刚领取小六会考成绩的小妹妹，成绩纵然不尽理想，这却抹杀不了她画画的天赋。我中四那年还考过全班最后一名，男校同学间竞争激烈，当时心情简直跌落谷底；而高中会考的理解与写作，甚至还领了个不及格的分数，握着成绩单才开始害怕，格外担忧无法考入大学，让父母失望。

还记得当年慌乱间得另谋出路，向朋友打听，若上不了大学，改而报读美专的可行性。应是冥冥中自有安排吧！大学之门为我敞开，美专之路则从此搁浅，人生兜了一个大圈，不想最后还是回到了画画之路。当初让年少的自己愁眉不展的波澜，而今回望早已风过水无痕了。

人生中许多事都不复杂，是我们想复杂了。无论做何决定，其实都在展开一条道路，重点是要勇敢且认真一步一脚印前行。我们都是魔法师，每天都在以自己的双手施展大大小小的魔法。诗歌是诗人的魔法，画作是画家的魔法，逗爷爷奶奶开心是小孩的魔法，煮一顿热腾腾的晚餐是妈妈的魔法，以能力为家人每月赚取足够收入是爸爸的魔法。

我们可以让自己过得更好，让难题不再复杂难解；事在人为，就是我们的魔法。