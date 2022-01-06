“舆论虽代表着多数人的声音，却也有好坏之分…”

星云大师说：分享故事：孛说：“王啊！您是否听到，人民常常议论您和国家大事吗？”王说：“常常听见，大臣们也会告诉我。他们如果说我好，我会很高兴，但批评我时，我也会愤怒。”

孛说：“您不必愤怒，也不能自满，要用智慧来面对。如果确实有错，就要认错改过；如果只是流言，您大可不必理会。”

《佛说孛经》记录的是孛和国王的对话。孛，是佛陀过去在因地修行菩萨道时的名字，他是一位政治家，曾经在蓝达国王那里服务，后来因为政见不同，孛想弃政修行。国王再三不舍地要他留下来，但他去意坚决，临别时跟国王讲说了一些为政之道。所以这部《孛经》，也可以说是佛教的政治学。

理性

舆论虽然代表着多数人的声音，却也有好坏之分。好的舆论是法律之外，能够维护社会公平正义的一股力量。但一些地方言论自由已经变调，到了氾滥的地步，特别是电视名嘴，或一些所谓的网红，一下骂政府，一下诅咒和自己意见不同的人，犹如河水泛滥一般。

身为领导人，要懂得以智慧来处理舆论，所谓“是非止于智者”，要能够理性看待舆论，对于没有道理的流言蜚语，可以默摒之，展现容人雅量和气度；但是面对大众舆论时，不可存有私心、护短，要能接纳民众的音声。如果施政不当，也要有公开承认错误的勇气，并且即时修正，才是有智慧的领导人。因此孛才会说，领导人不能没有思想与智慧，因为没有智慧，就等于没有处理事情的能力。

言行

而在社交媒体时代，人人都有机会发声，一个人若能做到“言必契理，言可承领，言则信用，言无可讥”，必是懂得说话发声的人，也是懂得做人做事的人。然而，世间上最可怕的愚痴是不明白，有些网络上的言论，是非不分、黑白颠倒，如果只是几个人在哪里说三道四那还不要紧，但一些人却是乘机广结同盟，要将同一立场的人结合在一起，为自己的荒谬之语增添声势，这无疑就是社会之乱。

我们说话，不管是在什么场合，最重要就是要通晓事理，不为无明所侵；人生的道路形形色色，此中唯有八正道最为平坦安全，可以给予我们身口意三业一个正确的指南，是引导我们通向真善美的正确途径。所以，我们自身可以做到的，就是不要去助长坏的舆论，时刻留意自己的言行，为社会的公正正义献一份力。