“做人要随缘而严谨…”

星云大师说：分享故事：鹤拿起针线要给自己的白裙子上绣一朵花，刚绣了几针，孔雀探过来问她：“你绣的什么花？”鹤羞涩地说：“我绣的是桃花，这样能显出我的娇媚。”

孔雀却说：“为何要绣桃花，桃花是易落的花不吉祥，还是绣朵月月红，又大方、又吉利！”鹤听了觉得有理，便把绣好的金线拆了改绣月月红。正绣得入神，只听锦鸡在耳边说道：“月月红花瓣太少了，显得单调，我看还是绣朵大牡丹，牡丹是富贵花呀！”鹤觉得锦鸡说得对，便又把绣好的月月红拆了，重新开始绣起牡丹。

绣了一半，画眉飞来，在头上惊叫道：“鹤妹妹，你爱在水塘里栖歇，应该绣荷花才是，为什么要去绣牡丹？这跟你的习性太不协调了，荷花是多么清淡素雅，出污泥而不染！”鹤听了觉得也是，便把牡丹拆了改绣荷花。

每当鹤快绣好一朵花时，总有人提不同的建议。她绣了拆拆了绣，直到现在白裙子上还是没有绣上任何的花朵。

有廉

如何遇事不失原则？三点参考：

一、遇事要解惑：在面临纷杂事时，不能慌乱、迷惑，要用智能去处理。我们不要甲说什么就是什么，乙说什么又改变主意，重点是我们自己要达成的目标是什么？千万不要摇摆不定，到最后头头不到岸，难为别人也难为自己。

二、临财要有廉：世间最迷惑人，最让人摇摆不定的，属钱财莫属。当官为政没有比公平更好的美德，面对财货没有比廉洁更好的节操。我们处事，面临这种状况，就要做到没有私心，不想侵吞，这就是有廉洁的人格了。

三、应付难有辩：立身处事，难免会遇上艰难的事情，更有甚者会面临性命交关之际，此时若能以禅定摄心，不慌不乱，不疑不惑的坚定立场，自能胸有成竹的化干戈为玉帛。好比蔺相如赴秦时，即是对自己的立场、言语有信心，展现无碍辩才，终能完璧归赵。

严谨

所谓“随缘而严谨”，说的就是‘随喜他人而克制自己，是随善随好的”，这才是正觉的生活。在大是大非面前，每个人都要有自己坚定的立场，知道选择是什么；在善恶之间，我们也要清楚表明立场，追求善美，唯恶不作。而一些有关生活审美品鉴的事，能有自己的见解也是好的。而人生最重要的，应该就是有信仰，内心有信仰，信仰一种正派宗教，都可以融摄我们纷乱彷徨的心念，让自己活出自信。