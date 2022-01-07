我年轻的时候就意识到：常怀感恩之心过日子是快乐生活的秘诀，但坚持写感恩日志是近几年来才养成的习惯。之前，我把从岁首到年终大大小小值得感恩的美好事物都松散地记录在手机的Notes软件里。直到三个女友合送了一本印刷精致的记事本给我，才开始从数码记录转向手写记录。记事本里的每个感恩事项只有日期和一个简短的叙述，不附带任何花哨的手绘图或加添瑰丽的色彩。整本记事本的内容有如流水账似的，单调简约，故我称之为“感恩手帐”。

我的生活并非没有磨难，只是选择聚焦于岁月留在我身上的恩典烙印，而非苦难留下的疤痕。即使眼下发生的事情不尽人意，我总相信上天另有安排；即使生活艰难险阻，也总相信峰回路转，转角处有柳暗花明。这样的乐观心态并非与生俱有，而是经过多年的生活历练才慢慢习得的“亮点思维”——即是在黑暗混沌中竭力寻找亮点，并通过亮点拥抱光明。这对生性悲观的我来说是不自然的，我须要刻意去改变自己的想法，而日日更新感恩手帐是训练这种思维模式的手段。

我的感恩手帐犹如一本银行存折本。目前，我每个周末就会记录“进项”。偶有疏漏的，一想起就会随时补上，也因此累积了很多的感恩存款。这样定期记录生活中的美好事物可以帮助我积蓄正能量，为将来可能遇见的苦难做好准备。随着年岁的增长，记忆力逐渐衰退，感恩手帐成了我数算恩典不可缺少的工具。对我来说，那也是维持自身幸福感的可靠方式，因而乐此不疲。

每逢面临困境或遭遇磨难，就是我从感恩手帐“提款”的时候。所谓“提款”，不过就是重温感恩手帐上的历史记录，以帮助自己重新调整心态，并提醒自己生活其实并没有那么糟糕，免得落入自哀自怜、怨天尤人的陷阱。透过回顾和反思，我总会察觉到那些曾经以为跨不过的坎，吃不尽的苦，不过是通往幸福的路，也因此有勇气面对眼前的磨难。这样的应对方式有助于我坦然面对人生的各种不确定性，哪怕脚下荆棘丛生，也定意要在这一路的颠沛流离中找到属于自己的出路和幸福。

每年的岁末，我总会取出感恩手帐来回顾过去一年从大环境、上帝、家人及朋友所领受的一切恩惠和美善。如果这样的年终仪式只是为了自我感觉良好，它的意义就不大。但如果借着它能使自己变得更好，甚至转化成一种动力去帮助他人那就更有意义了。这是我对自己来年的期许。