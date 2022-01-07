疫前可没有试过日日居家服，舒适程度直逼人衣合一境界。接受了，习惯了，喜欢了，回不去了。

“一次生两次熟，三次没有大结局。”这是少年时看TVB港剧记住的一句对白。个人解读是，第一次陌生，第二次熟悉，第三次应对自如，“没有大结局”是继续玩下去的意思。这句话又让我联想到“富要三代，方知饮食”，文化品味要过三代人才成熟。“三”是一个关键数字，任何体验、历练，须要经历陌生碰撞，熟悉探索，完善升华。

与冠病病毒共存，今年进入第三年。第一年手忙脚乱，小心翼翼；第二年不厌其烦，敬而远之；第三年——不怕也不烦，内心淡定，偶尔看着窗外不时划过天际的飞机，想念生活在他方，拿定主意差不多要启程了。

不过，在我踏出国门之前，得先踏出家门——回公司上班。防疫第三年，完成疫苗接种的上班族开始陆续回到办公室案前办公，原喜欢出门上班多过居家办公的我，心情十分矛盾。

两年过去了，谁不习惯居家办公？居家办公优点何其多，节省通勤时间不在话下，尤其是下雨天，不用出门忍受雨打风吹，免掉堵在路上或堵在抓车应用上之焦虑，深闺宅家的日子长了便有所觉悟，咏叹：居家千日好，出门半日难。

居家办公，开始会陷入公私难分，一个不小心又超时加班，神早起床忍不住启动电脑和朝阳一起开工……但渐渐也摸索出公私分家的平衡术。例如，离开办公电脑，也把书房的门关上，不是工作日，不轻易进书房；无论多忙，一日当中还是要留时间好好吃饭、喝咖啡、玩手机；时不时安排午餐聚会，与好友交换只有面对面才会心灵相通的八卦资讯。

衣食住行，不只是食住行已适应了居家办公的日常，衣装更是一步登入舒适至上的任意之境，都忘了上一回烫衣服是什么时候了。

居家时间长，原来外出服和居家服六四对开，这两年改为三七开。忘了从什么时候开始，穿着宽松得藏运三只小猫绰绰有余的特大号T恤、运动短裤办公已是我的新常态，下来要回到沐浴更衣，穿戴整齐出门上班的正常态，恐怕需要加倍的时间调适身心。尤其是居家和上班混合模式，这几天穿工作服，另几天居家服——性格分裂首先从衣装分裂开始，长远来说肯定影响心理健康，多好多坏，因人而异，以及衣服风格反差程度而定。

读到这里，也许你会说，疫情前不就是这么分裂吗？

疫前可没有试过日日居家服，舒适程度直逼人衣合一境界。接受了，习惯了，喜欢了，回不去了。当然，世事无绝对，强制回到从前不是不可能，但是真的有强制的必要吗？

早几年，为了体验断舍离的简约生活，我试过半打同款深蓝麻质长袖衬衫，搭墨黑色牛仔裤，当作上班制服，开工就穿，不假思索，省下了搭配衣服、添购服饰的时间。不过，一天忽然心灵福至，一身暗黑系，心情再好看着也黯淡无光，于是见长者和小朋友，会特别穿浅粉色的衣服，心想老人家会希望看到年轻人精神奕奕，小朋友更喜欢亲近可爱颜色。

居家这段时间，性格中潜伏的OCD（强迫症）使然，为了洗衣便利，晒衣悦目，灰白二色T分别轮流上身，几乎打定主意下半辈子就穿这二色T。但是——这个“但是”尾音拖得悠长——计划赶不上变化，现在要回公司上班，还是要把衬衫挖出来，整理出上班服。

新闻工作和创意工作一样，上班衣装比有一定着装要求的蓝白领自由得多，公司主管曾非正式应允，只要穿戴整洁，不反对穿T恤牛仔裤在办公行动自如。

只不过我仍希望形式上保持公私分明，居家服和上班服混为一穿，神经会错乱。穿上身的衣服俨如第二层皮肤，只要愿意花心思穷讲究，选择搭配便是一种生活仪式，人家视衣装为身份个性，我视衣装为心理状态的延伸。

出门上班，口罩戴好，画皮穿稳。