“今天再大的事情，到了明天就叫小事…”

星云大师说：分享故事：富翁因一次错误的投资倾家荡产。在这人生的黑暗期，富翁万念俱灰。他走进了一间寺庙，请求住持为他削发为僧。住持没答应，只说晚上会到富翁的住所。到了晚上，两人走进房里，住持问富翁：“你房间里有什么呢？”

富翁说：“有桌子、椅子、床，当然还有你和我。”住持要富翁把房间的灯关掉，屋里一片漆黑。这时住持问：“现在屋子里除了黑暗，我们眼睛前面什么都看不见，什么也没有，但是房里的一切消失了没有？”

富翁说：“没有，房里的床、家具都在，只是刚才在黑暗中，我们看不到而已。”住持要求富翁再重新亮灯，然后说：“是啊！你看，房里的一切还是在房里，并没有因为刚才我们眼前的黑暗而消失。”

住持的话让富翁开始思考。这时，住持说：“因为失败而遁入佛门，不是你该走的路。记住了，我们活在人间，谁都有痛苦和烦恼，谁都有想不通的时候。那是暂时的黑暗。因为黑暗是暂时的，因为你没有赶走内心的黑暗，你仍可以用智慧再次点亮心灯！”

困境

一线光明，在漆黑无光的暗室里，确实非常重要。因为有光明，才能看清室内所有；有光明，才能看清前进方向。光明能照破黑暗，给人带来安全感；光明能烛照四方，让人充满新希望。但我们要如何在人生的黑暗期看到光明呢？正所谓想要迎接黎明，就一定要经历黑暗，想要成功就要学会承受苦难。 天地在心中，何处不春风？

在困境中，我们能够学习的更多，比如说，自己是不是欠缺了人缘，所以诸事阻碍？自己是不是因为总觉得在交坏运气，所以气色黑暗沉青紫没有光泽，旁人见了都退避三舍？如果能这样反省，我们必能开启心光，重见光明，再创一番事业。

我们也可以告诉自己：今天再大的事情，到了明天就叫小事；今年再大的事情，到了明年就叫故事；所以，一时的黑暗真不算什么。

止息

一般人处世，总是心随妄转，外面世界的境界进入我们的心的时候，心会随之起伏，生起各种各样的贪、嗔、痴、慢和妒，当然也有恐惧和不安，这就犹如心被“关了灯”似的，处于黑暗之中。

我们能做的，就是“诸念止息，如如不动”，尝试做到外面的风再大，也不要让心起浪，这样，我们就能来到光明朗然的心，这就是真心。每个人随时都可能出现真心状态的，比如，一个念头和下一个念头中间，有一个无念状态，只要我们能及时捕捉到它，我们就很容易契入真心的状态。而这个真心的状态，就像是为心“开了灯”一样，能够保持这个状况，我们也就看到了光明。

《星云大师点智慧11》以及《点智慧·漫画5》已经开始出售，读者可到全岛各大书局及ZShop集品店（https://bit.ly/3oKPAFm）购买。