“心灵净化了，所学、所做、所修才能有所成就…”

星云大师说：分享故事：师父带着小徒弟外出，看到一个小孩子跌进臭水沟里。于是，师父加紧脚步，走到水沟边，将他拉了起来。小孩起来后，师父又带着他在附近找到了一条溪水，替他把身上的秽物清洗了。

在一旁的小徒弟看了，捂住鼻子，皱着眉头说：“师父，您不必帮这个小孩清洗脏汙啦，弄得您的新衣服也肮脏了。”师父听了小徒弟的话之后，语带教诲地说：“这小孩身上的肮脏是有限的，你的心才脏啊！”

清净

很多人都只重视外表，却不重视内在，其实我们做人，心灵净化了，所学、所做、所修才能有所成就。我们的心灵如果受到污化，比身体的肮脏还要更加可怕。如人常在不自觉中妄语、恶口、挑拨离间、搬弄是非等，不仅造成自己的困扰，也会对别人造成不便，这样肯定影响我们的生活品质。

我们的心一清净，我们的外在环境也会跟着清净。心怎么清净呢？比方：贪欲心、瞋恨心如同我们心中的脏汙垃圾，能把贪欲心去除，转换成喜舍心，把欢喜给人，心就不脏了；能把瞋恨的念头去除，用慈悲心来庄严自己，心就清净了；能把嫉妒、怀疑、邪见，分别都去除了，就能还给自己一个清净心。

镜子

所谓“问渠哪得清如许，为有源头活水来”，出家人做沙弥时，师父不准你看，闭着眼睛，先学习不看，不看外面，你慢慢就看到自己，看到心里面的仇恨、嫉妒、妄想，觉得要改。这有点像我（指星云大师）老家扬州做酱瓜、咸菜的办法，先把坛口封闭，才能保持味道纯正。这样慢慢下去，三思而后言，就会学到一些为人处世的道理。现在很多人就是没有自省，碰到任何事，都是别人不对，我对。要是能发觉到自己也不对，发现自己的心肮脏，肯承认自己的错误，就是极大的进步了。

一般人对自己心里的肮脏，大都不愿检讨或试着掩盖，这就犹如他去照镜子，看到脏的自己，就没有勇气再面对镜子。这种人拒绝看清自己的问题，往往是自我膨胀的。认识自己，我们要把眼睛生在心里，观察自己。认识自己，要把嘴巴长在心上，评论自己。

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