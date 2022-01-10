“生活中我们很容易就散心、乱心…”

星云大师说：分享故事：大叔正在修理有一些破损的客厅门，心想补几片木板让门结实一些，结果他用铁锤敲啊敲的，突然间，门外不远处有一名漂亮的女孩子经过，而且就站在那里东张西望，这时，无法专心的大叔，眼睛盯着那名女孩子，手上的铁锤却还在使劲地敲着木板，结果意外发生了，只听到砰的一声，铁锤击中了大叔的另一只手，痛得他呱呱叫！

念头

日常生活中，我们走路，就一心一意地走；我们睡觉，就一心一意地睡；我们吃饭，就一心一意地吃。大家都会问，走路睡觉吃饭，这么容易的事，还须要教吗？其实，很多人都不自觉，我们走路、睡觉和吃饭，都是心不在焉，走路在想事情，睡觉在想工作，吃饭在看手机，这算什么一心一意？其实，我们走的是路，吃的是饭，睡的是觉，这些提起的就是正念，保持专注与觉知力，就是走路吃饭睡觉，那么，就是制心，也是修行。

有些头脑转得快的聪明人，听到这里，有些不服气，或许就在转几个念头。这种因为别人的一句话就联想到一大串别的事情，并不是制心，也是散心、乱心。

要心无二用、心无旁骛，心里没有其他的念头的去做一件事，才是制心。

虚妄

制心一处而无妄念，即是还他本来面目，那么我们就可以照顾当下，把正在做的事做好。所谓“静念投于乱念里，乱心全入静心中”，我们每个人都有颗虚妄的心，常在乱念里生乱想、起无明，我们要用正念来对治，纠正种种妄想杂念。

尤其人在情绪低落时，容易生愤恚、逞意气，造成无法弥补的恶果，像汹涌的怒海掀翻船只一样。唯有在平静的心态下，光明清净的本性才容易看出来，自己的本来面目也才能自然朗现，将纷乱的一颗心回归到静寂的境界中，自得朗朗乾坤，海阔天空。

如果能让心见贤思齐、见善向往，让心拥有正义、柔和善美，让心清净自在、如如安住，让心不被外境触动，不被外境所奴役，如此则能做心的主人。