那天不知谁提起：老式的算盘可以辟邪的。记得以前有一个——自己一头热的脾气，自己明白，可也翻箱倒柜找了一番，就是没有——只好心平气和地收拾。因临到搬迁，不容横生枝节，何况心底一把声音在说，隔个时候，总会静悄悄的出现。搬家即使不是灾，也到底是个小劫。趁了岁末，便搬了——疫情期间，稍稍开放，即尽快张罗，担忧再拖沓下去，唯恐时机就转瞬消失。书籍杂物之多，唯添置胶箱，免了封粘包装的苦恼。而十余年来几度搬动，个中缘由，多说无益。个人经验谈，从囤积，到舍弃——亲自目睹慈善团体上门，将一捆捆书以麻袋塞之，继而推麻袋落梯级，滚动式的抵达楼底……心冷情哀，思想从此又兜转回来，身外物尽量跟着搬好了，活着时有喜欢的琐碎对象陪伴，不辜负此生……省去事后的悔恨。小至一个陈年赠品，白凤丸印凤凰飞天兼麻姑献寿图，五金公司送的金龙瑞云铁盘，锈痕斑驳的龙凤饼盒……长辈留下来的万寿无疆碗碟，都值得带去。生平无大志，亦无闲余钱，小癖好不外是玩赏旧工艺品，多半是过时的粗糙民间对象儿——每每岁月转过弯，才会有人觉得好，倒过去寻来摆着、藏着。以前印绘橙红玫瑰花的搪瓷圆盘子，家人冬至搓汤圆，一个个站班似的陈列其上，一盘子汤圆，不过是寻常细节，如今仿佛惊觉是时代艳丽的印记。老木板屋，是外婆的厨房灶台旁，有黄泥蟠龙水缸，上以搪瓷大盘遮盖，粉蓝碧水有宝塔青山远影，当中已然有着小老百姓寄托的趣味，他们心目中的美好山水。

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