“调节气息，要心平气和…”

星云大师说：分享故事：宋代范仲淹年幼时家境贫寒，他吃不上饭，每天晚上用一小筒白米煮稀粥，放到第二天，稀粥凝结成块，他就用一条竹片将块状的粥划成两半，早上吃一半，晚上吃一半，没有菜，就在山上挖野菜，加点盐煮，生活很苦，书却读得很甜。范仲淹的艰苦生活，被当时南京留守的儿子知道后，深为同情，便从家里送来了好菜好饭，范仲淹表示感谢，收下了饭菜。 几天之后，留守的儿子来看范仲淹时，看见自己送给他的饭菜还在那里，都已坏了。范仲淹解释： “您赠我好饭菜，实在感激不尽，但我平时吃稀粥惯了，并不觉得怎样苦。现在我如果贪食这些东西，吃好的食物惯了，我将来怎么办呢？”

另一个故事：《春秋左传》中记载：楚武王在出征攻打随国前斋戒时，跟他的妻子邓曼说：“我的心神感到动荡不安。”邓曼则叹说：“王禄尽矣。盈而荡，天之道也。”意思是说，她依据“物满而亏、物盈而荡”的自然之理，推断出楚武王福禄已尽，并对此次征战作出了预言，结果事情的发展证实了她的预言：武王死在途中。

忙碌

我们看一个有修养的人，在任何危难之前，都是安之若素，这种风度总在无形中让人折服，为之倾倒。古人认为静心处世是一种大境界、大智慧。

清代学者王之春在《椒生随笔》中说：“天地间真滋味，唯静者能尝得出；天地间真机栝，唯静者能看得透。”心若静，就能使人面对诱惑而不心性迷失、保持定力而不左右彷徨、矢志追求而不意志动摇、坚守高洁而不陷入污浊，享有内心的一份宁静、从容和淡定。反之，心乱则不安，不安则必败。

然而，现实生活有许多人，稍为忙碌一点，就手足无措；一句不入耳之音，马上气急败坏。平时走路显得匆忙，讲话总是虚浮不实，让人感觉急躁不安，不够沉稳。所以禅门讲修行，总叫人要调节气息，要心平气和，不要心浮气躁，否则难成大器。

忧喜

所谓：“一忧一喜皆心火，一荣一枯皆眼尘，静心看透炎凉事，千古不做梦里人。”我们能不乱于心，方能宁静致远；心静则智生，智生则事成。而许多人的问题就是，知道静心的好处，但要保持静心，很难。其实，我们的性格，也是一场艰难的修行，重在修心，修心当以净心为要，而关键是要做到“现在事，现在心，随缘即可；未来事，未来心，休必劳心。”

我们的内心浮躁都是心火，说穿了就是欲念作怪，对一切能以平常心对待，将心跳放缓，则生活中的荣辱得失，又岂能差遣得了我们？